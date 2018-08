Reutlingen / swp

Zu einem Verkehrsunfall, an dem zwei Autos der Marke Mini beteiligt gewesen sind, ist es am Mittwochabend, gegen 20.30 Uhr, in der Hans-Sachs-Straße gekommen. Dabei hatte eine 27-jährige Frau die Vorfahrt einer 41-Jährigen missachtet. Verletzte waren zwar nicht zu beklagen, doch entstand an den Fahrzeugen ein Blechschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Der Mini der 41-Jährigen war anschließend nicht mehr fahrtüchtig und musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden.