„In Pandemiezeiten ist vieles anders.“ Mit diesen Worten eröffnete Dr. Susanne Pacher, Abteilungspräsidentin für Schule und Bildung am Regierungspräsidium Tübingen, am Freitag die Verabschiedung von drei Schulleitern Beruflicher Schulen im Kreis Reutlingen. „Sie haben viele Jahre hervorragende Arbeit geleistet, und dann kam noch Corona. Auch unter erschwerten Bedingungen haben Sie dafür gesorgt, dass Schule bestmöglich stattfinden kann.“ Pandemiebedingt gab es statt drei großen Feierlichkeiten eine gemeinsame Feierstunde mit Urkundenübergabe in der Schulabteilung des RP.

Weichen für die Zukunft gestellt

„Die gemeinsame Verabschiedung von drei Schulleitern ist ganz und gar außergewöhnlich, das gab es an den Beruflichen Schulen im Landkreis Reutlingen noch nie“, sagte Landrat Dr. Ulrich Fiedler, der zusammen mit Verwaltungsdezernent Gerd Pflumm den Schulleitern Roland Dörr, Horst Kern und Dominik Kugler im Namen des Schulträgers für ihre Tätigkeit dankte: „Als Schulleiter haben Sie die Bildungslandschaft im Landkreis Reutlingen mitgeprägt und für die Zukunft die Weichen gestellt. Sie alle haben sehr gute Arbeit geleistet und können jetzt den Staffelstab an ihre Nachfolgerin und ihre Nachfolger weitergeben.“

25 Jahre Leiter and der Beruflichen Schule Münsingen

Roland Dörr hatte 25 Jahre die Berufliche Schule Münsingen geleitet. Die Landesfachklasse für Pferdewirte lag ihm dabei besonders am Herzen. Dörr wurde am Freitag in den Ruhestand verabschiedet. Sein Nachfolger wird Uwe Hallm, der bisher für eine Abteilung an der Schule verantwortlich war.

Horst Kern geht nach zehn Jahren Schulleitungstätigkeit an der Theodor-Heuss-Schule, Kaufmännische Schule in Reutlingen, ebenfalls in den Ruhestand. Seit 2016 war er zudem Geschäftsführender Schulleiter der Beruflichen Schulen im Kreis Reutlingen und brachte die Integration von Zuwanderern und Flüchtlingen maßgeblich voran. Silvan Purschwitz, bisher Abteilungsleiter an der Schule, tritt die Nachfolge an.

Kugler wechselt ans RP

Dominik Kugler, Leiter der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule Reutlingen, wird zum 1. August Leiter des Referats Berufliche Bildung am RP Tübingen. Ihm folgt Anne-Katrin Gräber nach, die bisher die Robert-Bosch-Schule Ulm leitete.