Themen in diesem Artikel Europawahl

Der Wahlkreis Reutlingen hat erstmals einen Abgeordneten im EUParlament. Dass der Chirurg und derzeitige FDP-Landtagsabgeordnete Andreas Glück künftig in Brüssel und Straßburg politische Akzente wird setzen können, ist keine sonderlich große Überraschung: Platz drei auf der Bundesliste hätte ihm auch bei einem weitaus schlechteren Abschneiden seiner Partei gereicht. Doch das Ergebnis der FDP ist ordentlich, insbesondere in Baden-Württemberg, wo die FDP etwa zwei Prozent über dem Bundesdurchschnitt liegt. Und vor allem im Wahlkreis des 44-jährigen Münsingers, der in manchen Kommunen deutlich im zweistelligen Prozentbereich landete. Diesen beachtlichen Wahlerfolg hat er am Sonntagabend weidlich ausgekostet. Erst gab er gut gelaunt dem SWR ein Fernsehinterview, dann feierte er im Kulturforum Metzingen, der ehemaligen Medienakademie. Metzingen deswegen, weil dort ein anderer seine Heimat hat, der ebenfalls in Feierlaune ist: Rudi Fischer wird Glücks Landtagsmandat erben. So viel Fortune hatte der frühere Bundeswirtschaftsminister Helmut Haussmann vor 20 Jahren nicht. Der Bad Uracher FDP-Politiker kämpfte als Spitzenkandidat seiner Partei ebenfalls um den Einzug ins Europaparlament, scheiterte aber an allerlei widrigen Umständen. Damals hatte er es auf Bundesebene noch mit den zwei starken Volksparteien CDU/CSU und SPD zu tun, vor allem aber mit der inzwischen bei Europawahlen abgeschafften Fünf-Prozent-Hürde. Inzwischen ticken die politischen Uhren anders. Die Grünen überrollen die Großen mit Themen, die nicht mehr nur bei jungen Wählern ankommen. Im politischen Gewitter des Klimaschutzes hat sich die FDP noch wegducken können. Den Volksparteien aber steht das Wasser bis zum Hals. Die Zukunft ist so grün wie nie.