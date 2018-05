Reutlingen Eine Messe, die Spaß macht

Next

Glitzerndes Chrom und neue Trends: Die regionale Automesse „rasant“ wird in diesem Jahr nicht wie 2016 um die Stadthalle herum, sondern auf dem Festplatz Bösmannsäcker ausgerichtet. © Foto: Thomas Kiehl

Reutlingen / Von Ralph Bausinger

Die Premiere vor zwei Jahren war ein Riesenerfolg: Mehrere tausend Besucher waren zur ersten Reutlinger Automesse der SÜDWEST PRESSE auf das Areal der Stadthalle gekommen, um sich vor Ort über automobile Neuheiten zu informieren. Bei einem derartig positiven Zuspruch stand außer Frage, dass „rasant“ eine Neuauflage erleben wird – und zwar am Wochenende des 23. und 24. Juni.

Die SÜDWEST PRESSE und ihr Kooperationspartner Neckar­alb Live setzen dabei als Organisatoren von Reutlingens größter Ausstellung zu den Themen „Auto“ und „E-Mobilität“ auf ein bewährtes Konzept. Am vorletzten Juni-Wochenende werden die bislang 13 Aussteller rund 100 Neufahrzeuge von mehr als 20 Automarken präsentieren. Die Messe ist am Samstag, 23. Juni, von 12 bis 19 Uhr und am Sonntag, 24. Juni, von 12 bis 17 Uhr geöffnet.

Geändert hat sich allerdings der Standort: Die Messe findet nicht mehr an der Stadthalle, sondern auf dem Festgelände Bösmannsäcker an der Tübinger Straße statt, wo die Aussteller auch über mehr Platz verfügen. „Autointeressierte können sich über eine Vielzahl an Modellen informieren. Viele Marken zeigen die neusten Trends, sodass die Besucher viele neue Ideen zu ihrer nächsten Autoanschaffung sammeln können“, sagt Thomas Scherf-Clavel, Geschäftsführer unserer Zeitung.

Auch wenn sich die Formen der Mobilität in den kommenden zehn Jahren erheblich verändern werden, wird das Auto nach wie vor außerhalb, aber auch innerhalb der Städte eine zentrale Rolle einnehmen. Umso wichtiger ist es, dass die Autos der Zukunft die geltenden Grenzwerte bei Feinstaub und Stickoxiden einhalten.

Doch die Autos sind nicht alles: „Wir bieten den Besuchern die Möglichkeit zu einem schönen Familientag mit Unterhaltungsangeboten für Kinder und einer großen Auswahl an kulinarischen Köstlichkeiten“, betont Thomas Scherf-Clavel. Für die kleineren Besucher wird es unter anderem eine Hüpfburg, Kinderschminken, ein Kinderkarussell und eine Carrera-Bahn geben.

Hungern und dürsten muss ebenfalls niemand: Eine Street-Food-Meile bietet kulinarische Leckerbissen – für jeden Geschmack wird etwas dabei sein. Kurzum, „rasant“ wird eine Messe für die ganze Familie sein – eine Messe, die Spaß macht.