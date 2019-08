In Reutlingen ist am Wochenende ein Unbekannter in eine Bäckerei eingebrochen. Zum Diebesgut gehören Bargeld und Zigaretten.

In der Pliezhäuser Straße ist ein Unbekannter am Sonntagabend oder in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Bäckerei eingebrochen.

Einbruch über ein Fenster

Zwischen 18 und 0.30 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster Zutritt zu den Räumen. Diese durchsuchte er dann nach allem, was ihm stehlenswert erschien.

Dieb stiehlt Bargeld und Zigaretten

Neben Bargeld nahm er auch Zigaretten mit, woraufhin er sich wieder aus dem Staub machte. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen.

