Reutlingen Amphibien sind im Anmarsch

Reutlingen / swp

Wie in jedem Frühjahr machen sich in den nächsten Tagen ab Einbruch der Dämmerung die Frösche, Kröten und Molche wieder auf ihre Wanderung zu den angestammten Laichgewässern. Der Kreisverband Reutlingen des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (Bund) sammelt seit fast 30 Jahren die Tiere im Markwasen, rund um das Naturtheater, damit sie nicht unter die Räder kommen, und setzt sie an ungefährlicher Stelle wieder aus.

Der Bund bittet Autofahrer und Freizeitgenießer um besondere Rücksicht, weil nicht nur die Tiere, sondern auch die „Krötensammler“ bei Dunkelheit auf den Straßen unterwegs sein werden, um die Tiere „von Hand“ einzufangen. Seit 2016 gibt es eine Schranke an der Straße zum Gaisbühl, die in der Laichzeit während der Dunkelheit geschlossen wird. Auf dieser Straße ist eine große Anzahl an Tieren unterwegs. Die Helfer des Bunds beobachten, dass jedoch viele Autofahrer die Schranke, ebenso wie das nächtliche Durchfahrverbot auf dem daneben stehenden Schild, ignorieren. Die Schilder „Tempo 20“ und „Amphibienwanderung“ sollten ab Einbruch der Dunkelheit unbedingt beachtet werden. In den besten Zeiten wurden von den Helfern durch ihre Engagement fast 6000 Erdkröten gerettet, 2018 waren es insgesamt 175 Tiere (Kröten, Frösche, Molche, Salamander), die auf den Straßen des Markwasengebietes gefunden wurden, davon waren 42 tot. Die Gründe für den Rückgang der Individuenzahlen liegen nach Erfahrung des Bunds in der Summe mehrerer Faktoren: Dazu zählen der von Jahr zu Jahr zunehmende Autoverkehr in den Abendstunden, aber auch der Zustand der Seen im Freizeitgebiet, die als Laichgewässer und Kinderstube für frisch geschlüpfte Frösche, Kröten und Molche dienen. Nach jahrelangen Drängen der Naturschützer wurde 2017 von der Stadt mit der aufwendigen Gewässersanierung begonnen, die jetzt abgeschlossen ist.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Bunds hoffen, dass so die Populationen auf Dauer eine Chance bekommt. Deshalb sieht der Bund die geplanten Umbaumaßnahmen des Naturtheaters mitten im Lebensraum der Amphibien kritisch.