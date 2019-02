Senioren am Steuer Zwischen Unfallrisiko und Freiheit

Landkreis Ludwigsburg / Frank Ruppert

Erst am vergangenen Wochenende kam es in Bietigheim-Bissingen wieder zu einem Unfall bei dem ein älterer Autofahrer wohl aufgrund eines gesundheitlichen Problems auf einer stark befahrenen Straße die Kontrolle verlor, eine Mauer streifte und in einen Pfosten des Parkleitsystems fuhr. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro, der Schaden am Parkleitsystem wird auf 2000 Euro geschätzt. Das ist nur ein Beispiel für die fast täglichen Unfälle mit Seniorenbeteiligung.

Im Jahr 2017 ist die Anzahl der 2379 Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Senioren im Vergleich zum Vorjahr genau gleich geblieben, teilt das Ludwigsburger Polizeipräsidium auf Anfrage mit. Rund 62 Prozent und damit 1473 Unfälle verursachten Senioren selbst (32 weniger als im Vorjahr). Von den 615 (2016: 614) Unfällen mit Personenschaden gingen 383 (2016: 382) ebenfalls auf ihr Konto. Dabei waren sie zu 90 Prozent ganz überwiegend als Autofahrer an den Zusammenstößen beteiligt.

Nummer 1: Vorfahrtsverletzung

Bei den durch Senioren verursachten Unfällen, egal welchen Schweregrades, kristallisierte sich die Vorfahrtsverletzung als die Hauptunfallursache Nummer eins heraus. Ihr Anteil betrug 30 Prozent bei allen von der Gruppe verschuldeten Unfällen und verringerte sich auf 20 Prozent, wenn durch den Zusammenstoß jemand getötet oder schwer verletzt wurde. Mit einem etwas geringeren Anteil von 20 Prozent, beziehungsweise 12 Prozent, rangierten dahinter die Fehler beim Abbiegen, Wenden oder Rückwärtsfahren. Sieben Senioren (2016: elf) wurden bei Verkehrsunfällen getötet, 110 (2016: 107) schwer und 307 (2016: 292) leicht verletzt.

„Die Statistik zeigt, dass Ü 64 häufig die Hauptschuld an Unfällen trugen, weil sie schneller den Überblick verlieren, das gilt wiederum nicht für alle, sondern man muss unterscheiden, wie fit manch einer ist“, sagt Jutta Kuhn, Geschäftsführende Vorsitzende Kreisverkehrswacht Ludwigsburg. Derjenige, der sich nicht mehr drehen könne, sei aber sicherlich auch beim Autofahren gehandicapt. Kuhn weist auch darauf hin, dass auch verschiedene Medikamente die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigten, weil sie sich untereinander nicht vertragen. Autofahrer wüssten dies aber oft nicht, weil sie sich nicht kundig gemacht hätten.

Der Erfahrung im Straßenverkehr stünden bei Senioren also auch das Überschätzen der eigenen Fahrtüchtigkeit, mangelnde Reaktionsfähigkeit und Krankheiten gegenüber, so Kuhn. „Ich selbst denke, dass die Gesundheit immer überprüft werden sollte. Mein Rat wären freiwillige Tests. Diese sind immer sinnvoll“, erklärt die Vorsitzende der Verkehrswacht. Die Idee des Landratsamts für ein Jahresticket bei Abgabe des Führerscheins hält sie für sehr gut.

Das Angebot des Landratsamts besteht seit Oktober 2015. Senioren die freiwillig auf ihren Führerschein verzichten und diesen der Behörde zurückgeben, erhalten ein einjähriges kostenloses Senioren-Jahres-Ticket des VVS. Teilnehmen können Menschen mit Wohnsitz im Landkreis ab einem Alter von 65 Jahren oder Personen ab einem Alter von 60 Jahren mit Ruhegehaltsnachweis. Der Landkreis Ludwigsburg und der VVS übernehmen die Kosten des Tickets für das erste Jahr. Anschließend geht das Ticket in ein reguläres Abo über.

„Demnächst können wir den 2000. Teilnehmer begrüßen“, freut sich Markus Klohr, Sprecher des Landratsamts. Aktuell hätten schon 1980 Senioren ihren Führerschein abgegeben. Rund 80 Prozent der Antragsteller sind 75 Jahre und älter. Rund 80 Prozent der Antragsteller sind weiblich und mehr als 70 Prozent der Projektteilnehmer sind ÖPNV - Neukunden. „Die Rückmeldungen sind nahezu durchgehend positiv. Die Senioren konnten sich davon überzeugen, dass der ÖPNV eine attraktive Alternative zum Pkw darstellt. Besonders hervorgehoben wurde in den Rückmeldungen auch, dass das Lösen einer Fahrkarte und somit Probleme bei der Kenntnis von Tarifzonen beziehungsweise die Bedienung von Fahrscheinautomaten entfällt“, so Klohr weiter.

Bislang hat das Angebot den Landkreis rund 450 000 Euro gekostet, allerdings wird nicht erfasst, ob durch das Programm die Unfallzahlen sinken.