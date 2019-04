Mit einer „historischen Übung der 60er Jahre“ zum Auftakt wurde direkt neben dem Feuerwehrhaus in Großingersheim am Samstag das dreitägige Feuerwehrfest eingeleitet.

Zuerst kam der Mann mit dem Fahrrad, kurz darauf drei Männer mit dem Trecker und zuletzt, und furchtbar in Eile, ein einsamer Läufer. Die rund 200 Zuschauer in der Enzstraße – darunter viele Familien mit Kindern – hatte ihre wahre Freude an dieser Schau in die Vergangenheit. Denn unmittelbar neben dem Feuerwehrhaus brannte vor dem Mehrfamilienhaus Enzstraße 8 ein einsames Feuer.

Dann rückten die neun Feuerwehrleute in ihren historischen Uniformen unter dem Kommando von Brandmeister Markus Nägele, Landwirt und Landmaschinenmechaniker, mit ihrer von einem kleinen Traktor gezogenen Tragkraftspritze an. Dabei ließen sie es aber zunächst gemütlich angehen, holten aus dem Anhänger Tisch und Sitzgelegenheiten sowie diverse Bierflaschen heraus und nahmen erst einmal Platz, solange die Tragkraftspitze (Baujahr 1940) noch nicht einsatzbereit war.

Doch als sie es dann war, ging alles sehr schnell: Drei Schläuche wurden in Windeseile ausgerollt und an das Gerät angeschlossen.Und geschlossen rückte die Mannschaft dem kleinen Feuer vor dem Haus zu Leibe.

Einsatzgruppe vorgestellt

Bürgermeister Volker Godel (in Feuerwehr-Trainingsjacke) und Kommandant Andreas Fritz (in Uniform) waren beeindruckt. „Das Feuer hatte nicht den Hauch zu überleben“, meinte der Schultes später in seiner kurzen Ansprache, nachdem er die neun Feuerwehrmänner erst einmal aufgeklärt hatte, wie sie sich auszurichten hatten. Schließlich war die Feuerwehr von damals noch eine quasi „paramilitärische Einrichtung“. Unterdessen stellte Kommandant Fritz die Einsatzgruppe namentlich vor. Das Publikum quittierte beides mit viel Applaus.

Anschließend ging man zum gemütlichen Teil des Tages über: dem Feuerwehrfest. Im geräumigen Festzelt, in dem zu Spitzenzeiten 250 bis 300 Gäste Platz haben, war das Küchenteam tätig. Da waren Schnitzel mit Kartoffelsalat vorbereitet worden sowie Currywurst mit Pommes Frites, da gab es schon Fleischbrote, Rote Würste und auch Heringsweckle. Und wer wollte, konnte das Ganze mit Bier oder einem Viertele Wein, mit Cola, Fanta oder auch nur mit Sprudel runterspülen. Ab 19 Uhr war dann auch zur Eröffnung bereits die „Schlauch-Bar“ geöffnet.

Am Sonntag gab es eine große Fahrzeugausstellung und dazu Spritzenspiele und Freifahrten für alle Kinder. Die zwölf Mitglieder der Jugendfeuerwehr besserten ihre Mannschaftskasse auf, indem sie von den Feuerwehrfrauen selbstgebackenen Kuchen verkauften.

Und heute, am letzten Festag, gibt es noch den immer stark frequentierten Handwerkerstammtisch um 17 Uhr und dann den Festausklang mit Barbetrieb.