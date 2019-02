Nichtschwimmer Zu wenig Bäder und Lehrkräfte

Landkreis Ludwigsburg / Frank Ruppert

Die Zahl der Ertrunkenen in Deutschland ist laut Deutscher Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 19,8 Prozent auf 504 gestiegen. Allein in Baden-Württemberg sind demnach 62 Menschen ertrunken.

„Wir hatten im vergangenen Jahr fünf Einsätze mit Ertrunkenen“, sagt Stefan Lob, DLRG-Vorsitzender im Bezirk Ludwigsburg. Dazu habe aber auch ein Einsatz in Heilbronn gehört. Auch wenn die Zahlen im Kreis stabil seien, bereite die Entwicklung Sorge. Eine Ursache sieht Lob darin, dass es immer weniger Schwimmhallen gibt. „Für uns ist es schwierig Hallenzeiten für Schwimmkurse zu bekommen“, sagt Lob, dessen Bezirksverband 5000 Mitglieder zählt. Natürlich liege es auch daran, dass die DLRG-Kurse eben von Ehrenamtlichen geleitet würden und daher erst Zeiten nach Feierabend infrage kämen. So ergebe sich eine Wartezeit für Schwimmkurse von ein bis zwei Jahren. Wie wichtig die DLRG-Kurse sind, zeige, dass allein der Ortsverein Ludwigsburg schon 35 000 Menschen das Schwimmen beigebracht habe.

Finanzierung durch Kooperation

Ein weiteres Problem seien geringe Deutschkenntnisse, etwa bei Flüchtlingen in den Kursen „aber das ist noch zu stemmen“, sagt Lob, auch wenn die DLRG-Auswertung zeigt, dass gerade diese Gruppe zu den vom Ertrinken gefährdete zählt. Gerade um auch Einkommensschwächeren den Besuch eines Schwimmkurses zu ermöglichen, kooperieren die DLRG-Ortsgruppen Bönnigheim/Kirchheim und Bietigheim-Bissingen mit dem Rotary Club Bietigheim-Vaihingen. Dieser finanziert spezielle Kurse mit. „Wir von der DLRG müssen nämlich auch für Hallenzeiten bezahlen“, sagt Lob.

Bei den Hallen spiele zudem mit rein, dass sie auch von Schwimmvereinen und Schulen genutzt werden müssen. „Wir wollen jetzt ähnlich wie die Kollegen in Stuttgart deshalb versuchen auch tagsüber Kurse anzubieten“, erklärt Lob. So könne man etwas flexibler sein. Das funktioniere in der Landeshauptstadt über Menschen, die ein Jahr Bundesfreiwilligendienst machen. „Das sind dann meist schon DLRGler, die die passende Ausbildung haben“, sagt Lob.

„Wir haben auch eine Wartezeit von einem Jahr für Schwimmkurse“, bestätigt Michael Bertet, Vorsitzender des Schwimmvereins Bietigheim die Aussagen von Lob. Bertet ist gleichzeitig auch Lehrer und erklärt, dass, wenn er mit einer Klasse im Bissinger Hallenbad ist, dieses eben dann belegt ist und keine andere Nutzung mehr stattfinden kann. „Deswegen sind wir vom Verein ja auch bei dem Neubau in Bietigheim-Bissingen für ein 50-Meter-Bad“, sagt Bertet. Es gehe dabei nicht vornehmlich um Wettkämpfe, sondern darum dass die Wasserfläche dann mehrfach genutzt werden könne (die BZ berichtete). Der Schwimmverein spüre, die Auswirkungen von Bäderschließungen: „Durch die Schließung des Lehrbeckens in Asperg haben wir jetzt noch mehr Anfragen.“

Schulen klagen

Auch die Lehrer können den Nichtschwimmer-Trend bestätigen. „Meine Sportlehrer sagen mir, dass seit Jahren die Zahl der Schüler steigt, die nicht schwimmen können“, sagt Claus Stöckle, Rektor der Aurain-Realschule in Bietigheim-Bissingen. Das liege seiner Ansicht an mehreren Gründen. Die beengte Situation in den Lehrbecken sei einer. „Wir machen mit allen Schulen gemeinsam den Belegungsplan und die Becken sind quasi rund um die Uhr belegt. Dennoch reicht es nicht, um mit jeder Klassenstufe schwimmen zu gehen“, sagt Stöckle, der auch geschäftsführender Rektor aller städtischen Schulen in Bietigheim-Bissingen ist. Mit nur zwei Klassenstufen geht die Realschule schwimmen. Hinzu komme, dass es immer mehr Kinder gibt auch aus dem europäischen Ausland, die nicht die komplette deutsche Grundschule durchlaufen hätten.

„Bei uns ist der Schwimmunterricht nur in Klasse 3 vorgesehen“, sagt Rektorin Dorothee Glage-Saur von der Grundschule im Buch in Bietigheim-Bissingen. „Ich würde liebend gerne den Schwimmunterricht ausweiten, aber uns fehlen der Platz und die Lehrerstellen“, erklärt Glage-Saur. Sie erhalte nur eine Lehrerstelle für den Schwimmunterricht, brauch aber zwei, unter anderem auch wegen den Nichtschwimmern. Die Schule behilft sich damit, dass die Klassen halbjährlich wechseln. Falle mal ein Lehrer aus, müsse allerdings der Schwimmunterricht komplett gestrichen werden.

Glage-Saur sieht es aber auch als Problem, dass immer mehr Eltern nicht mehr mit den Kindern schwimmen gehen, weil sie teilweise selbst schlechte Erfahrungen in dem Bereich gemacht hätten. Da fehle es oft an der Ergänzung zum Schulunterricht. „Wenn wir es schaffen, den Schwimmunterricht voll durchzuziehen ohne Ausfälle, dann können wir den Kindern das Schwimmen beibringen“, so Glage-Sauer. Allein dies gelinge eben leider zu selten.

Informationen zum Angebot der DLRG vor Ort gibt es im Internet auf www.bez-ludwigsburg.dlrg.de