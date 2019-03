Seit dem 1. März 2011 gibt es den beim Familienbüro angesiedelten Pflegestützpunkt in Bietigheim-Bissingen. Doch veränderte Rahmenbedingungen machen den Weiterbetrieb in der bisherigen Form nicht mehr möglich. In Verhandlungen mit dem Landkreis wird derzeit versucht, ein neues Modell zu finden.

Der Ärger bei Thomas Höfel, dem Leiter des Ordnungs- und Sozialamts, über den neuen, mit den Kassen ausgehandelten Rahmenvertrag ist groß. „Es wurde keine Rücksicht auf die großen Kreisstädte genommen“, sagte er im Ausschuss für Verwaltung und Finanzen der Stadt Bietigheim-Bissingen. Für die Pflegestützpunkte sei nach den neuen Bedingungen nun nur noch der Kreis zuständig. Neben Bietigheim-Bissingen gibt es weitere Stützpunkte in den großen Kreisstädten Ditzingen, Gerlingen und Korntal-Münchingen.

Kostenfrage ist zu klären

Wie Dr. Andreas Fritz, der Pressesprecher des Landkreises, auf Anfrage mitteilte, würde auch der Kreis gern an den bisherigen Strukturen festhalten. Doch durch den neuen Rahmenvertrag, der den Ausbau der Pflegestützpunkte ermögliche, „müssen wir das bisherige Konzept dem Rahmenvertrag anpassen“. Dabei übertrage der Landkreis als Träger die Rechte und Pflichten den Städten mit Pflegestützpunkt. Laut Fritz verbessere sich dabei die Finanzierung. „Die bisherige pauschale Vergütung für den Pflegestützpunkt wird durch eine Personalkosten-Abrechnung je Mitarbeiter ersetzt.“

Doch in Bietigheim-Bissingen ist man nach den Worten von Petra Kümmerlin vom Familienbüro mit der Neuregelung unzufrieden, weil sie sich dann nur noch um die Pflegeberatung kümmern dürfe, nicht mehr wie bisher auch um andere Aufgaben im Familienbüro. Das sei auch schwierig im Vertretungsfall, sagt Pressesprecherin Anette Hochmuth. Die Stadt habe für diesen Bereich 2,9 Stellen geschaffen, 0,4 Stellen seien derzeit unbesetzt.

„Unser Schwerpunkt hat keine Zukunft“, erklärte Höfel im Ausschuss, fügte aber hinzu: „Wir wollen diese Beratung nicht aufgeben.“ Zwei Möglichkeiten seien denkbar: Zum einen könne die Stadt ihr Angebot wie bisher weiterführen, dann aber nicht mehr als Pflegestützpunkt. Zum anderen könne der Kreis die Aufgaben an die Stadt delegieren – was bevorzugt wird.

Allerdings müssten dazu noch die Details und die Kostenfrage geklärt werden, sagte der Leiter des Ordnungs- und Sozialamts. Entscheidend sei: „Was kommt am Ende finanziell dabei raus?“.

Im Moment läuft die Beratung übergangsweise noch weiter wie bisher, doch im ersten Halbjahr soll in den Verhandlungen mit dem Kreis eine Lösung für den Weiterbetrieb gefunden werden. „Wir streben an, dass der Vertrag bis 30. Juni 2019 fertig ist“, so Andreas Fritz.

Ute Epple, Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler und als Geschäftsführerin der Diakoniestation Bietigheim-Bissingen mit dem Thema vertraut, sprach sich nachdrücklich für den Erhalt des Angebots aus. Eine Aufgabe der Beratung in Bietigheim „wäre eine deutliche Verschlechterung“. Die Leute müssten dann nach Ludwigsburg fahren.

Der Bedarf ist jedenfalls da. Laut Petra Kümmerlin sind die persönlichen und telefonischen Kontaktzahlen im vergangenen Jahr weiter gestiegen. Vorwiegend sei es dabei um den Verbleib der Pflegebedürftigen in den eigenen vier Wänden gegangen. Auch die Demenzberatung sei in Bietigheim-Bissingen ein „besonders wichtiges Thema“. Einen großen Anteil der Beratungen nehme zudem die Finanzierung der Leistungen in Anspruch. Hinzu komme das Einzelfall-„Management“, worunter größtenteils Kriseninterventionen bei älteren, pflegebedürftigen Menschen fallen, bei denen das familiäre Hilfenetz nicht mehr greift.