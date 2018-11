Gericht Zeugen beobachteten vier Männer

Kreis Ludwigsburg / Bernd Winckler

Wenn selbst das schwerverletzte Opfer nach einem Angriff schweigt, haben es Gerichte schwer, eine Tat aufzuklären. Im Prozess gegen fünf junge Männer aus dem Kreis der Rocker-Vereinigung Osmanen Germania BC vor dem Stuttgarter Landgericht wegen versuchten Mordes an einem Kurden in Kornwestheim, haben jetzt die Zeugen das Wort. Was genau geschah dort am Abend des 12. Februar dieses Jahres? Selbst das Opfer schweigt. Alle fünf Beschuldigten sagen zu dem Vorfall, bei dem ein 26-jähriger Kurde fast zu Tode kam, nichts.

Zeugen wurden vernommen

Die Stuttgarter Schwurgerichtskammer versucht das Geschehen durch Zeugenvernehmungen zu erhellen. Waren es diese fünf Angeklagten, die den 26-Jährigen in dem Augenblick überfielen, als er gerade in sein Auto einsteigen wollte? Stimmt der Vorwurf, dass sie ihn mit Schlagwerkzeugen und Macheten malträtierten und dabei schwere Verletzungen zufügten? Die Verteidiger wollen das Gegenteil beweisen. Doch die jetzt am dritten Prozesstag vernommenen Zeugen schildern das Geschehen zeitnah und können eine Identifizierung der möglichen Täter nur bruchstückhaft darstellen. An jenem Februarabend gegen 18 Uhr war ein 30-Jähriger Zeuge gerade in der Dorfwiesenstraße in Kornwestheim unterwegs und will gesehen haben, wie schwarz gekleidete und maskierte Männer einen Autofahrer verprügelten, der in seinem Fahrzeug saß. Er habe sofort die Polizei angerufen, sagt der Zeuge jetzt vor Gericht und habe denen gesagt, dass das Opfer wahrscheinlich bewusstlos ist.

Opfer fuhr selbst in die Klinik

Dann jedoch sei das Opfer selbst weggefahren, was erstaunte Fragen der Verteidiger auslöste. Jedoch konnte er eine Jacke, die ihm per Polizeifoto gezeigt wurde, wegen des auffallenden Aufdrucks am Rücken als jenes Kleidungsstück bezeichnen, das einer der Männer damals trug. Genauer geschildert wird der Vorfall von einer Frau. Sie sagte gestern aus, dass sie genau vier Männer habe flüchten sehen. Auffallend sei, dass zwei von ihnen maskiert waren.

Sie seien in einen dunklen Mercedes eingestiegen. Auch diese Zeugin hat die Polizei angerufen, „weil mir das Ganze etwas gefährlich vorkam“. Das 27-jährige Opfer war nach dem Überfall tatsächlich trotz schwerer Schlag- und Messerstichverletzungen mit seinem Auto ins Ludwigsburger Klinikum gefahren. Dort wurde er erstversorgt und wieder nach Hause entlassen. Er selbst könnte dem Gericht sagen, wer die Täter waren, schweigt aber weiterhin.