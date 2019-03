Themen in diesem Artikel Osmanen Germania

In dem laufenden Kornwestheimer Rocker-Prozess gegen fünf Angeklagte vor dem Stuttgarter Landgericht sollte ein Mann vernommen werden, gegen den ein Vollstreckungshaftbefehl vorliegt. Doch als die Polizei ihn holen wollte, sprang er aus dem Fenster seiner Kornwestheimer Wohnung fünf Meter in die Tiefe. Nun ist der 24-Jährige auf der Flucht.

Über ein Jahr lang verhandelt die 4. Große Strafkammer am Stuttgarter Landgericht gegen die fünf Männer, die der Straßengang Osmanen Germania BC angehören sollen, wegen versuchten Mordes und Körperverletzung. Ein 25-Jähriger soll von den Angeklagten in Kornwestheim mit Knüppeln und einem Macheten-Messer schwer verletzt worden sein (wir berichteten).

Mit Boxershort unterwegs

Der Zeuge, den das Gericht am Mittwoch dazu vernehmen wollte, wird von der Ludwigsburger Polizei bereits seit Wochen per Vollstreckungshaftbefehl gesucht. Er hat eine Freiheitsstrafe nicht termingemäß angetreten. Angeblich soll der Zeuge sich derzeit in den Niederlanden aufhalten, hatten Bekannte gesagt. Dennoch versuchte die Polizei den Auftrag der Strafkammer zu erfüllen und suchte die Wohnung des Zeugen auf. Dort habe man, so die Erkenntnisse der Polizei, zunächst die Freundin des Mannes angetroffen, die berichtete, dass der Zeuge da sei, aber krank im Bett liege.

Als die Polizeibeamten nachschauen wollten, sahen sie dann nur noch, dass der 24-Jährige sich gerade durch das offenstehende Fenster schwang und in die Tiefe sprang.

Immerhin seien dies fünf Meter, sagte die Vorsitzende Richterin der Strafkammer. Und der Zeuge trug nur eine Boxershort – und ist seitdem auf der Flucht. Man werde, so die Richterin, jetzt nach dem Zeugen intensiv fahnden und es werde sicherlich nicht schwer sein, einen in Unterwäsche flüchtenden Mann in und um Ludwigsburg ausfindig zu machen. Geplant ist die Vernehmung am 29. März.

Zu dem Vorwurf, in Kornwestheim ein mutmaßliches Mitglied der Bahoz-Szene mittels Machete und Knüppel niedergeschlagen zu haben, hatte bislang nur der Hauptangeklagte Angaben gemacht und beteuert, es habe keine Machete gegeben. Man habe nur mit einem Baseballschläger zugeschlagen. Die Strafkammer änderte daraufhin den Vorwurf von versuchtem Mord auf eine gefährliche Körperverletzung ab. Dazu werden die Richter aber neben dem jetzt geflüchteten Zeugen noch weitere Beweiserhebungen in die Wege leiten. Ende April soll in dem Prozess ein Urteil fallen.