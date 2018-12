Osmanen Zeuge hinterlässt sprachlose Richter

Ludwigsburg/Stuttgart / Bernd Winckler

43. Verhandlungstag: Seit Monaten hatte der heimliche Weltpräsident Mustafa Kilinc aus seinem türkischen Schlupfwinkel heraus angekündigt, im derzeit laufenden Verfahren gegen acht Mitglieder der Rockergruppe Osmanen Germania im Stammheimer Hochsicherheits-Gerichtssaal als Entlastungszeuge aufzutreten, wenn man ihm als Mitbeschuldigter für diesen Auftritt nur ein freies Geleit gemäß der deutschen Strafprozessordnung zusichert. Dann könne er einen großen Beitrag zur Aufklärung vieler schwerer Straftaten, darunter versuchter Mord, schwere räuberische Erpressung, Waffenhandel, Drogenhandel, Zuhälterei, leisten. Er werde, so seine ständigen Ankündigungen, sich dabei sogar selbst belasten und erklären, dass nicht die auf der Anklagebank sitzenden Rockerbrüder für Greueltaten und Folterungen gegen widerspenstige Mitglieder und gegen Mitglieder der Bahoz-Szene in Ludwigsburg, Asperg und Herrenberg verantwortlich sind, sondern dass er alles angeordnet habe.

Am Montag dieser Woche durfte Kilinc von Izmir aus, wohin er im Frühjahr einst geflüchtet ist, nach Stuttgart einreisen. Er wurde in einem Hotel einquartiert und am frühen Morgen zusammen mit seinem Ulmer Anwalt zum Prozess nach Stammheim chauffiert. Erwartungsvoll dann die fünf Richter der 3. Groß0en Strafkammer, mit ihren die beiden Ergänzungsschöffen sowie ein eigens für den Prozess abgeordneten Ergänzungsrichter, darüber, was Kilinc ihnen zu sagen habe.

Drei-Minuten-Auftritt

Vorsitzender Richter Joachim Holzhausen wies den prominenten Zeugen darauf hin, dass er selbst als Mittäter im Fokus der Anklage steht – vor allem auch des Ludwigsburger Mordversuchs und daher auch ein umfassendes Aussageverweigerungsrecht hat. Eine Information, die dem Zeugen längst nicht unbekannt ist. Der schmächtige nur 1,65 Meter große heimliche Osmanen-Welt-Präsident Mustafa Kilinc setze sich ruhig auf den Zeugenstuhl. Nach der Belehrung durch den Kammervorsitzenden sagte er nur einen einzigen Satz: „Ich mache keine Angaben!“ Nach drei Minuten war dieser Auftritt vorbei. Die Richter waren minutenlang sprachlos. Selbst der Grünen-Bundestagsabgeordnete Cem Özdemir, der gestern in den Zuhörerreihen das Prozedere interessiert verfolgte, war fassungslos. Viel Geld wurde in den Sand gesetzt, für die Erwartung einer Aufklärung. Doch nach Kilincs Drei-Minuten-Auftritt muss das Gericht wieder weiter in die Beweisaufnahme eintreten. Zeuge Kilinc hingegen braucht in seiner türkischen Heimat nichts befürchten. Er stünde der Erdogan-Regierung sehr nahe, habe dort viele Freunde, liest man in BloggerNachrichten. Die türkische Justiz ignoriert den internationalen Haftbefehl ebenso wie ein Auslieferungsantrag der Stuttgarter Richter.

Den acht Osmanen-Angeklagten hingegen drohen jetzt Haftstrafen bis zu achteinhalb Jahren, wie bereits vom Gericht als Obergrenzen bei Geständnissen angeboten war. Ohne Geständnisse könnten die Strafen sogar zweistellig sein. Der Haftbefehl gegen Rocker - „Welt-Präsident“ Mehmet Bagci, seit einem guten Jahr in Untersuchungshaft wegen versuchten Mordes und anderen Vorwürfen, soll noch Ende dieses Jahres aufgehoben werden. Im Stammheimer Prozess sagte gestern der Vorsitzende Richter, dass bei ihm eventuell nur noch Körperverletzungstaten angeklagt sind. Allerdings wird Bagci nicht sofort in Freiheit kommen, denn das Landgericht Darmstadt hat noch eine dicke Anklageschrift gegen ihn wegen Bandendiebstahls. Aber Bagci soll mit den fast tödlich geendeten Abstrafungsaktionen in Herrenberg und Ludwigsburg nur eine Nebenrolle gespielt haben. Die übrigen sieben Angeklagten im Stammheimer Rockerprozess bleiben nach einem gestrigen Gerichtsbeschluss weiter in Haft. Bei ihnen, so das Gericht, seien diverse Körperverletzungen sowie räuberische Erpressungen und Raub nach wie vor nachweisbar. Auch der Vorwurf gegen einen der Sieben wegen Zuhälterei und Waffenvergehen sei noch nicht vom Tisch.