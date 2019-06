Sabrina Kienzle leitet die Tanzgruppe Sunnys in der Vaihinger Tanzschule Dance Company. Zum ersten Mal beschloss sie mit dem Team am DAK-Dance Contest teilzunehmen und das gleich mit Erfolg. Die Gruppe drehte ein Tanzvideo. Die knapp dreiminütige Choreografie, welche aus einem Mix von 80er-Songs von Prince und aktuelleren Künstlern wie etwa Bruno Mars besteht, studierte Kienzle mit den Kindern fleißig ein. Das tänzerische Können der Mädchen kam bei der Jury und dem Online-Publikum besonders gut an. Das Finale wird in zehn Städten stattfinden. Nun trainieren die Tänzerinnen für das große Live-Event in Stuttgart. Pro Austragungsort machen 36 Gruppen mit, davon wurden 18 per Jurywahl und weitere 18 per Online-Abstimmung für die Endphase bestimmt. Ein Highlight für die Mädels – auch wenn sie schon zahlreiche Auftritte hinter sich haben – dieses Mal treten sie vor prominenter Jury auf. Let´s Dance-Star Motsi Mabuse und Hanno Liesner entscheiden, ob die Tänzerinnen das Zeug haben, um den ersten Platz zu ergattern. Die Erstplatzierten gewinnen einen zweistündigen Tanzworkshop bei einem Tanzprofi.

Die Gruppe besteht aus zehn Mädchen im Alter von sieben bis elf Jahren. Eins davon ist die neunjährige Aliya Gille. Auch wenn sie noch recht jung ist, verfügt sie über eine langjährige Tanz­erfahrung. „Mit vier Jahren hat sie angefangen. Ihr Papa kommt aus Afrika und das Tanzen hat sie im Blut“, berichtet ihre Mutter Nadine Gille im BZ-Gespräch. Außer tanzen, schwimmt Aliya auch gern. „Sie ist ein sportliches Kind“, so die Mutter.

Die Sunnys sahnten schon mehrmals erste Plätze bei Wettbewerben ab. „Auf der Süddeutschen Meisterschaft haben sie den dritten Platz gewonnen, in Dettingen und Freudenstadt den zweiten. Aliyas allererster Auftritt war im Jahr 2018 bei der Deutschen Meisterschaft. Da machte die Gruppe den fünften Platz.“ Bei den ersten Aufführungen sei ihre Tochter noch schüchtern gewesen, „jetzt spornen sie Auftritte an und sie macht gern mit“, verrät Nadine Gille. Aliya tanzt in zwei Gruppen: „Freitags ist immer Meisterschaftstraining“ und ansonsten ist sie Mitglied der Hip- Hop-Gruppe.“