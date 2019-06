Auf Initiative einer Arbeitsgruppe Markgröninger Bürger und Mitgliedern des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) aus Markgröningen gründete sich eine achte ADFC-Ortsgruppe im Kreisverband Ludwigsburg. Bisher gab es Ortsgruppen in Bietigheim-Bissingen, Freiberg, Kirchheim, Ludwigsburg, Marbach, Remseck und im Strohgäu. Als Sprecher für die neue ADFC-Gruppe wurden Gerda Heinzmann-Fischer, Georg Pfaff und Manfred Lutz gewählt. Der Kreisvorsitzende Ulrich Rümelin-Drenk war auf der Auftaktveranstaltung im Mai anwesend und überbrachte die Glückwünsche des ADFC-Kreis- und Landesverbandes. Die Ortsgruppe wird von nun an zu regelmäßigen Treffen einladen, sich bei verkehrspolitischen Themen einbringen und öffentliche Radveranstaltungen durchführen.

Heinzmann-Fischer verriet im BZ-Gespräch, wie es zur Gründung der Ortsgruppe kam. Der Anstoß sei ein Bürger gewesen. Obwohl der Gemeindetat den Green-City Meisterplan 2018 beschlossen habe, sei noch nichts in Markgröningen passiert. „Unser Gedanke war, dass wir uns gemeinsam hinsetzen, um uns darüber Gedanken zu machen“, so Heinzmann-Fischer. Außer der begeisterten Radlerin, haben Pfaff und Lutz ebenso eine Leidenschaft für alle Themen rund ums Rad, deshalb wirken sie nun ebenso in Markgröningen aktiv mit. Lutz hatte ein Radgeschäft in Stuttgart. Pfaff wirkte bereits bei der Ausschilderung von Radwegen mit und führte Sicherheitschecks an Rädern von Markgröninger Gymnasiasten durch.

Die aktuelle Situation in Markgröningen sei kritisch: „Die Radler fühlen sich nicht wohl, das ist ein untrügliches Zeichen. Wir brauchen mehr Fahrradwege“, betont Heinzmann-Fischer“, die selbst oft mit dem Rad unterwegs ist. Ziel der Ortsgruppe ist es, mehr Radwege im Ort zu schaffen. Die 61-Jährige erwähnt bestimmte Markgröninger Problemzonen: „Aus Unterriexingen kommend nach Markgröningen endet der Radweg irgendwann, so ist man gezwungen die Landstraße zu überqueren, was sehr gefährlich ist. Da sieht man nichts und die Autos sind am Beschleunigen.“ Die Lösung sei dort den Radweg zu verlängern. Ein weiteres Problem für Fahrradfahrer sei laut Heinzmann-Fischer, „wenn man aus der Ostergasse rausfährt. Da kann man nicht weiterfahren und muss vom Rad absteigen.“ Das Anliegen der Ortsgruppe sei, eine Lösung zu finden, sodass Radler über die Kreisparkassenkreuzung auf die Bahnhofsstraße problemlos gelangen. Die 61-jährige berichtet außerdem: „Die Grabenstraße war früher mit einem Radstreifen gekennzeichnet, der aber nun verschwunden ist.“ Dagegen soll etwas unternommen werden.

Die Stadt gehört zu den 90 Städten in Deutschland, in denen 2016 der Stickoxid Grenzwert überschritten wurde. Auch deshalb sind im Green City Masterplan zwölf konkrete Verbesserungsvorschläge zum Ausbau des Radwegenetzes enthalten. Etwa die Freigabe mehrerer Einbahnstraßen für den Radverkehr in beide Richtungen, die Absicherung des Radverkehrs im Kreuzungsbereich Eßlinger Tor/Schwieberdinger Weg und die Errichtung von Radabstellanlagen in der Innenstadt.

Auf Basis der Maßnahmen des Green City Masterplans, aufgrund von Diskussionsergebnissen mit Gemeinderäten, und den, von der neuen ADFC-Gruppe erarbeiteten Vorschlägen soll in den nächsten Treffen eine Prioritätenliste der kurzfristig umzusetzenden Maßnahmen erstellt und im Rahmen einer Stadtradtour veranschaulicht werden. Weitere Themen, die diskutiert werden sind: die Freigabe von Einbahnstraßen, Eßlingergasse, Gartenstraße, Graf-Hartmann-Straße, Wettegasse, die Reaktivierung von Radstreifen in der Grabenstraße, eine Radtour im Ort und Stadtradeln 2020. Eine Beteiligung der Stadt am Stadtradeln 2019 war leider nicht mehr möglich. Von Seiten der Stadtverwaltung wurde jedoch die Bereitschaft signalisiert eine Teilnahme im nächsten Jahr mit vorzubereiten.

Info Das erste Treffen ist am Mittwoch, 26. Juni, im griechischen Restaurant Hermes, Marktplatz 13, um 19 Uhr.