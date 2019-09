Im Landkreis Ludwigsburg werden 10 170 pflegebedürftige Menschen außerhalb von Pflegeheimen versorgt (Statistisches Bundesamt Stand 2015). Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) kommt es bei vier bis sechs Prozent aller älteren Pflegebedürftigen zu Gewalt in Pflegebeziehungen. Bezogen auf die Zahlen aus dem Kreis hieße das, dass zwischen 407 und 610 ältere Menschen, die zu Hause versorgt werden, Gewaltsituationen ausgesetzt sind.

Hohe Schamgrenze

„Durch die Tabuisierung des Themas in der Gesellschaft besteht eine hohe Schamgrenze bei den betroffenen Personen, etwas zu sagen“, berichtet Gertraud Selig von der Kommunalen Kriminalprävention, angesiedelt im Fachbereich Bürgerschaftliches Engagement, Soziales und Wohnen der Stadt Ludwigsburg. Um die Aufklärung voranzutreiben, veranstaltete die Arbeitsgruppe „Häusliche Gewalt im Leben älterer Menschen“ im Rahmen der Woche der Demenz (die BZ berichtete) einen Vortrag „Wenn Gewalt passiert – was können wir tun?“ im Kulturzentrum Ludwigsburg, auch werden Fachtagungen für Pflegekräfte organisiert. Die Veranstaltung richtete sich vor allem an Pflegende, ob als Angehörige oder im Pflegedienst Tätige. Gertraud Selig koordiniert die Arbeitsgruppe „Häusliche Gewalt im Leben älterer Menschen“ und weiß, wie schwer das richtige Verhalten in so einer Situation ist.

Ein hochkomplexes Thema

„Häusliche Gewalt ist ein hochkomplexes Thema – gerade im Alter“, sagt Selig, die sich seit gut 20 Jahren mit der Thematik befasst. „Wir haben mit diesem komplexen Thema lange gerungen, weil die üblichen Lösungsmöglichkeiten, wie beispielsweise ein Wohnungsverweis, für den Täter oder die Täterin hier oft nicht greifen. Auch ist ein Frauenhausaufenthalt für eine Pflegebedürftige meist nicht möglich“, berichtet Selig. Einerseits seien die speziellen pflegerischen Voraussetzungen in einem Frauenhaus nicht gegeben, andererseits seien die Abhängigkeitsverhältnisse so verfestigt, dass die Opfer oft gar nicht gehen wollten.

Die einzige Chance bei häuslicher Gewalt im Alter zu helfen sei, wenn diejenigen, die zu den Betreuten nach Hause kommen, Gewalt erkennen. „Vor zwei Jahren haben wir eine Arbeitshilfe für ambulante Dienste entwickelt und seitdem über 300 Nachbarschaftshelferinnen sowie Pflegekräfte von einigen Sozialstationen geschult“, erklärt Selig und warnt zeitgleich: Manche sähen aber auch Anzeichen von Gewalt, wo keine seien. Um die richtige Balance zu finden, sei vor zwei Jahren von der Arbeitsgruppe ein Beobachtungsbogen entworfen worden, der helfen soll, die oftmals gefühlte Situation im Pflegehaus zu objektiveren. Der Bogen biete auch die Möglichkeit, mit Fachpersonal die gemachten Beobachtungen zu besprechen und gegebenenfalls zu handeln. Ob das nicht zu lange dauere, einen Bogen auszufüllen und Tage, vielleicht Wochen „untätig“ zuzuschauen? „In den allermeisten Fällen ist Zeit da, weil es keine akuten Notfälle sind“, sagt Selig. Wenn es jedoch ein Notfall sei, müsse natürlich umgehend die Polizei oder der Rettungsdienst alarmiert werden. Der im Bogen erfasste Fall könne an die Arbeitsgruppe weitergeleitet werden, die ihn dann interdisziplinär (siehe Infokasten über die Mitglieder) betrachten und ein individuelles Vorgehen ausarbeiten kann. Mögliche Beratungs- und Anlaufstellen im Kreis sind neben dem Arbeitskreis beispielsweise die Pflegestützpunkte in Bietigheim-Bissingen im Familienbüro des Rathauses, in der Stuttgarter Straße in Ludwigsburg oder auch im Landratsamt sowie der Ludwigsburger Verein Frauen für Frauen.

Es treten verschiedene Arten von Gewalt gegenüber Älteren auf, erklärt die Expertin. Einerseits die Gewalt an Pflegefällen, die durch Überforderung der Pflegenden entstehen kann, etwa wenn der Partner nicht essen will oder kann und dadurch stark abnimmt. Das gewaltsame Füttern beispielsweise ist ein Zeichen für Überforderung. Eine weitere Form ist auch die Vernachlässigung.

Ebenso kann sich Gewalt auf alte Muster stützen: „Tritt Partnergewalt in der Jugend auf, wird das im Alter auch so gemacht“, erklärt Selig die Beziehungsgewalt. Andererseits gebe es noch die Gewaltausübung durch den Pflegefall, etwa bei einer demenziellen Veränderung. Dabei könne sich die Persönlichkeit stark verändern, wodurch Gewaltausbrüche oder Aggression auftreten können.

Wandel im Denken

„Häusliche Gewalt wird in der Gesellschaft immer mehr als Thema gesehen“, sagt Selig. Vor 30 bis 40 Jahren sei diese Form der Gewalt noch als „Privatangelegenheit“ angesehen worden, das habe sich durch die Frauenbewegung sowie durch die veränderte Gesetzeslage geändert.

Das Gewaltschutzgesetz besagt seit 2017 etwa, dass die Person, von der die Gewalt ausgeht, polizeilich der Wohnung verwiesen werden kann, während das Opfer bleibt und nicht Zuflucht in Frauenhäusern oder ähnlichen Einrichtungen suchen muss. Die Anzeigenbereitschaft steige auch durch den Abbau der falschen Scham, aber auch das Bild einer Ehe wandele sich.

Früher sei man eher zusammengeblieben, egal was passiert ist, heute sei das seltener der Fall. Die Spezialistin will nicht von einem deutlichen Rückgang von häuslicher Gewalt sprechen, „es wird aber langsam weniger.“

Info Eine interdisziplinäre Betrachtung von konkreten Einzelfällen kann per E-Mail an folgende Kontaktadressen erbeten werden: altenhilfe@landkreis-ludwigsburg.de sowie beratungszentrum@frauenfuerfrauen-lb.de.

Häusliche Gewalt 2018 im Landkreis Ludwigsburg

566 Menschen wurden 2018 im Landkreis Ludwigsburg Opfer häuslicher Gewalt. 28 davon waren Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. 15 davon waren zwischen 18 und 20 Jahre alt. 493 Erwachsene zwischen 21 und 59 Jahren waren darunter. 20 Menschen ab 60 Jahren wurden im vergangenen Jahr Opfer von häuslicher Gewalt, 6 Männer und 14 Frauen. Die Dunkelziffer ist sehr hoch. (Quelle: Polizeipräsidium Ludwigsburg). hevo