Schriftsteller Walter Moers schreibt in seinen Romanen über Bücher, die träumen und miteinander reden. Es gibt Buchlinge und rücksichtslose Bücherjäger. All dies lässt sich wohl auch im Außen-Antiquariat in der Unteren Gasse im historischen Ortskern von Ludwigsburg-Hoheneck entdecken, wenn man Augen und Ohren offen hält.

Bis unter das weit vorgezogene Dach sind im Freien über 7000 Bücher schön geordnet übereinander aufgereiht und vor Regen geschützt. Das bundesweit einmalige Geschäftsmodell ist unschlagbar einfach. Man sucht sich ein Buch heraus und zahlt dann den im Buch vermerkten Preis in eine Bücherkasse.

Heiner Beuttler, der mit einer kleinen Mannschaft die unzähligen Bücher verwaltet, ordnet und sortiert, kennt seine Kunden ganz genau. Etwa wenn einer mehrere Exemplare unter dem Arm fortträgt – und dann nur fünf Euro in der Kasse zu finden sind. Manche glauben auch, man müsse nur eine kleine Spende in die Kasse werfen und könne sich dann mit Lesefutter dick eindecken. „Eine Überprüfung ist nicht möglich, man muss das Risiko eben tragen“, sagt der 73-jährige Buchhändler, der sich wie kaum ein anderer tagtäglich um das gedruckte Wort zwischen zwei Buchdeckeln kümmert.

Andere wollen ihre Bücher einfach nur loswerden und stellen dann anonym schon mal zehn Kisten vor die Tür. Darunter Buchklubausgaben von Bertelsmann oder Reader‘s Digest, im schlimmsten Fall Bücher aus einem Raucherhaushalt oder einem feuchten Keller. „Die anonyme Bücherentsorgung ist zwar die Ausnahme“, kommt aber vor. Dann übernimmt Beuttler notgedrungen die Entsorgung, wobei viele Menschen immer noch Skrupel hätten, Bücher wegzuwerfen. Die Zielrichtung des Buchhändlers ist Angesichts der Menge eine andere. Sein Prinzip lautet, Bücher vor dem Wegwerfen zu retten. Die sollten dann aber auch sauber und komplett sein, und nicht mit Kugelschreibernotizen versehen sein und zerrissenen Seiten haben.

Seit 1978 gibt es das Antiquariat Althoheneck, 1982 wurde der Verkaufsladen eröffnet. Beuttler erinnert sich, wie in einem Gutachten damals prophezeit wurde, dass man nach drei Monaten wieder schließen müsse. Man habe trotzdem einen Kredit bei der Bank bekommen und den Kritikern das Gegenteil bewiesen.

Im Großraum Stuttgart gibt es eben wohlhabende Leute, die den Weg zu den Büchern nach Hoheneck finden, so Beuttler. Und denen wird einiges geboten.

Neben dem jederzeit zugänglichen Außenantiquariat gibt es das Sommerantiquariat in der Keltergasse 4, das von April bis September an jedem zweiten Samstag im Monat geöffnet hat. Der fällt in diesem Jahr im September auf den 14., an dem auch der Alt-Hohenecker Büchermarkt stattfindet. Von 7 bis 17 gibt es im malerischen Ortskern dann alles aus Papier und dies schon seit 1988. Das Sommer­­antiquariat wird an diesem Tag zum Teil auch Händlern zur Verfügung gestellt, allein der thematisch geordnete Bestand von Heiner Beuttler – und somit das Angebot – beträgt in diesem Gebäude zwischen 30 000 und 40 000 Bücher.

Seit Jahren betreibt Beuttler auch ein Ladenantiquariat, das regelmäßig von Mittwoch bis Sonntag in der Zeit von 15 bis 18 Uhr geöffnet hat. Vor allem sonntags schauen viele Spaziergänger vorbei. Im Laden gibt es insgesamt rund 9000 Bücher, darunter auch wertvollere Ausgaben. Ebenso rund 3000 Schallplatten, auch dies ist ein geordnetes Angebot, mit dem der Buchhändler eine Marktlücke im Landkreis schließt.

Um die Durchsicht, Einordnung und Preisauszeichnung der LPs kümmert sich der gelernte Buchhändler Stefan Skomski, der an seinem etwas erhöhten Arbeitsplatz in Gesellschaft einer schnurrenden schwarzen Katze ist, die stets kurz nach der Öffnung ins Antiquariat schleicht, alles genau beobachtet und für eine gemütliche Atmosphäre sorgt.

Die Schallplatten sind übrigens rundum in einem guten Zustand und zum größten Teil nach Rockmusik, Country und Jazz geordnet. Selbst Liebhaber von Filmmusik und Musicals werden hier fündig. Ein Problem sei inzwischen der Nachschub von Schallplatten, sagt Beuttler, viele haben ihre Liebe zum schwarzen Gold wieder oder neu entdeckt.

So hat Beuttler seinen Buchhandel in Hoheneck gleich auf mehrere Füße gestellt, denn „der Verkauf von Büchern ist schwierig“. Neben dem Tag und Nacht zugänglichen Antiquariat, dem Sommer- und Ladenantiquariat gibt es in einem Gewölbekeller weitere 6000 Bücher, die ausschließlich im Internet angeboten werden. Es seine teure und spezielle Bände, etwa Werke über Maschinenbau oder Betriebswirtschaft, die sich schwer in Antiquariat verkaufen lassen. In diesem Lager sind die Bücher in den Regalen übereinander gestapelt, nach dem ABC geordnet und mit Nummern versehen. So können sie bei einer Anfrage sehr schnell gefunden werden.

Gefunden ist wohl auch eine Nachfolgerin für das Antiquariat, die sich derzeit in das Geschäft einarbeitet. „Es wäre doch schlimm, wenn hier irgendwann einmal ein Café oder ein Büro wäre“ sinniert Heiner Beuttler im Ladenantiquariat über die Zukunft. Mittlerweile habe er die Aufgaben verteilt und er könne sich vorstellen, das Geschäft mit den Büchern noch fünf bis zehn Jahre weiter zu führen. „Es sieht nicht schlecht aus“.