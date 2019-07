Der Kreis Ludwigsburg gehört weiter zu den wirtschaftsstärksten Regionen in Baden-Württemberg. Das geht aus einer Mitteilung des Statistischen Landesamts hervor. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Baden-Württembergs erreichte im Jahr 2017 einen Wert in Höhe von rund 495,1 Milliarden Euro. Damit ist das BIP landesweit um 4,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr gewachsen. Was die einzelnen Kreise im Land anbelangt bleibt Stuttgart auf Platz 1 mit einer Wirtschaftsleistung von gut 53 Milliarden Euro. Dahinter folgt mit knapp 25,9 Milliarden Euro Böblingen, knapp vor Ludwigsburg. Hier beträgt die Wirtschaftsleistung knapp 25 Milliarden Euro. Mit einem Wachstum von 4,3 Prozent (von 2016 zu 2017) steht der Landkreis aber nicht nur besser als der Landesschnitt da, sondern überflügelt auch Stuttgart (3,9 Prozent) und Böblingen (2,4 Prozent). Der Nachbarkreis Heilbronn gehört mit einem Wachstum von 5,5 Prozent zu den besten, allerdings ist die Wirtschaftsleistung mit 16,9 Milliarden Euro auch deutlich geringer als im Landkreis Ludwigsburg. Mit 2,4 Prozentpunkten hat das produzierende Gewerbe im Kreis den größten Anteil am Wirtschaftswachstum.