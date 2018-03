Kreisparteitag Wieland will CDU anführen

Wieland will CDU anführen

Kreis Ludwigsburg / bz

Die Europawahl, die 2019 stattfindet, warf bei der Versammlung der CDU-Mitglieder aus dem Kreisverband Ludwigsburg am Freitag in Korntal ihre Schatten voraus und wurde laut einer Mitteilung der Partei ausgiebig diskutiert.

Knapp 100 Mitglieder und Gäste waren laut der Mitteilung der Einladung in die Korntaler Stadthalle gefolgt. Neben Wahlen für die Bezirks- und Landesvertreterversammlung stand vor allem die im kommenden Jahr anstehende Europawahl im Mittelpunkt. Der CDU-Kreisvorsitzende und Vizepräsident im Europäischen Parlament, Rainer Wieland, will bei der kommenden Wahl die baden-württembergische Landesliste zur Europawahl anführen. Den ersten Auftritt als neuer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, absolvierte Steffen Bilger in Korntal.

Neun Vertreter aus dem CDU-Kreisverband wurden in die Landesvertreterversammlung gewählt: Steffen Bilger, Ingeborg Choeb, Elke Kreiser, Rainer Wieland, Konrad Epple, Klaus Herrmann, Eberhard Gienger, Fabian Gramling und Isabel Kling. 21 Vertreter aus dem Kreis wurden in die Bezirksvertreterversammlung gewählt, teilt die Partei weiter mit.