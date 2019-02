Ingersheim Wer bezahlt, ist unklar

Ingersheim / Petra Neset-Ruppert

Die Sanierung der Ortsdurchfahrt Ingersheim ist für den Sommer 2020 geplant. Dies betrifft Teile der Bietigheimer Straße, die Tiefengasse und Teile der Pleidelsheimer Straße. „Das Land erneuert die Fahrbahn der L1125 und wir müssen nach den Kanälen schauen“, erklärt Harald Schnabel, Leiter des Amts für Liegenschaften, Digitalisierung und Technik der Gemeinde Ingersheim.

Dabei bereitet der Großteil des Sanierungsplans dem Amtsleiter keine Sorgen. Allerdings zeichnet sich jetzt schon ab, dass die Verlegung von Rohren für Glasfaserkabel sich schwierig gestalten wird, berichtete er dem Gemeinderat in der Sitzung am Dienstag.

Mehrkosten von 100 000 Euro

„Unity Media/Kabel BW hat schon ganz klar gesagt, dass sie sich an dieser Maßnahme nicht beteiligen werden. Die Telekom hatte das noch nicht auf dem Plan“, so Schnabel. Wichtig für die Planung sei, dass man zügig mit allen Beteiligten rede. Falls auch die Telekom sich nicht an der Verlegung der Rohre für die Telekommunikation beteiligen will, müsse sich die Kommune selbst darum kümmern. „Die Leerrohre zu verlegen, sind dann wahrscheinlich Mehrkosten um die 100 000 Euro“, schätzt er.

Wie der Zweckverband Kreisbreitband Ludwigsburg in diesem Fall der Gemeinde helfen kann, ist sich Schnabel noch nicht sicher. „Noch bin ich ratlos“, verrät er und ärgert sich, dass der Bereich der Telekommunikation immer mehr auf die Gemeinde abgewälzt werde. 2015 und 2016 habe es zwar einen Teileausbau für Breitband-Internet in Ingersheim durch die Telekom gegeben, doch bei neuen Erschließungen und Sanierungen sei die Bereitschaft, sich zu beteiligen, eher zurückhaltend bis gar nicht vorhanden. „Dieses Jahr haben wir In den Beeten neue Wasserrohre verlegt. Da legt Kabel BW nichts mehr dazu.“ Vor allem mit Blick in die Zukunft sieht Schnabel das zurückhaltende Investieren der Telekommunikationsunternehmen kritisch.

Der Bedarf für schnelles Internet sei da. Was passiert, wenn die Unternehmen nach der Sanierung Kabel verlegen wollen, wisse er nicht. Falls die Gemeinde die Infrastruktur für Glasfaserkabel selbst schaffen müsse, sei die Finanzierung auch schwierig, da man nicht wisse, welche Förderung man erhalte, wenn später für die Nutzung der Rohre eine Mietgebühr oder gar ein Verkauf anstehe. Im Oktober wird die vollständige Sanierungsmaßnahme im Gemeinderat vorgestellt und beschlossen.