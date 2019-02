Ingersheim Wenn der Notdienst zum Notfall wird

Tierärztin Dr / Bettina Nowakowski

Tierärztin Dr. Karen Bensinger von der Tierarztpraxis Neckarmühle in Ingersheim ist eine der wenigen niedergelassenen Tierärzte im Landkreis, die ihren Patienten permanent einen Notfallservice, auch außerhalb des tierärztlichen Notdienstes, anbietet. Leider häufen sich die Anrufe, die gar keine Notfälle sind. „Eine Zecke im Fell eines Hundes ist definitiv kein Notfall“, so Karen Bensinger. Wohl aber ein von einem Auto angefahrenes Tier. In solchen Fällen ist die Tierärztin ohne Zögern zur Stelle, auch um drei Uhr morgens. Wenn aber jemand „nur aus Bequemlichkeit“ morgens um sieben Uhr schon anruft, weil er nicht in die reguläre Sprechstunde kommen und warten möchte, stößt dies bei ihr auf Unverständnis.

Verweis auf Tierklinik

„Natürlich behandele ich jedes Tier, das Hilfe braucht“, so Karen Bensinger. „Von 100 Anrufen ist allerdings höchstens einer ein echter Notfall. Leider denken immer weniger Leute vorher darüber nach, ob ihr Anruf jetzt verhältnismäßig ist oder nicht.“ Es gebe Landkreise, in denen der Notdienst unter den Tierärzten nicht mehr angeboten, sondern gleich an eine Tierklinik verwiesen wird. „Im Landkreis Ludwigsburg funktioniert der Notdienst noch hervorragend und sehr kollegial“, weiß die Tierärztin. Zwei bis drei Mal im Jahr ist hier jeder niedergelassene Tierarzt für den Notdienst im Landkreis eingeteilt.

Die Bereitschaft umfasst – anders als in der Humanmedizin – einen Zeitraum von Freitag, 20 Uhr, bis zum darauffolgenden Freitag, 20 Uhr, ohne Regenerationszeit. Im Gegensatz zu Tierkliniken, in denen für die angestellten Tierärzte eine Ruhezeit bei Schichtdienst vorgeschrieben ist. Für Unmut sorge die „Anspruchshaltung der Leute, dass man ständig parat stehe, sozusagen als 24-Stunden-Service, selbst, wenn es keinen Notfall gibt.“

Auch in der Tierklinik Oßweil in Ludwigsburg verzeichnet man einen Trend von „Notfällen, die gar keine sind“. Der Unterschied zu den niedergelassenen Tierärzten liegt darin, dass die Tierklinik mit ihrem Klinikstatus dazu verpflichtet ist, 365 Tage im Jahr rund um die Uhr geöffnet zu haben. „Notdienst in der Klinik erfordert einen enormen personellen Aufwand“, erklärt Klinikleiter Dr. Marc Goldhammer. Er selbst habe gerade erst fünf neue Tierärzte eingestellt, „sonst hätten wir hier auch die Tore schließen müssen“. In einigen Bundesländern sei das auch schon der Fall. Um kostendeckend zu arbeiten, bräuchte es nicht nur entsprechend Personal, sondern auch andere Gebührensätze.

Die Gebührenordnung für Tierärzte sieht keinen Satz für Notfälle vor, sondern es liegt im Ermessen der Tierärzte, den ein-, zwei- oder dreifachen Satz für die Behandlung abzurechnen. „Da sind die Leute oft empört, dass es so teuer sei“, weiß Dr. Goldhammer. „Dabei müsste man einen fünffachen Satz abrechnen, um alle Kosten zu decken.“ Man erlebe durchaus auch viel Positives, aber „es schmerzt uns, wenn Leute uns beschimpfen, nur weil sie im Nacht- und Notdienst auch bezahlen und auch mal länger warten müssen, weil gerade ein anderes Tier behandelt wird“, sagt Goldhammer. Ihm sei es sehr wichtig, dass für Tiere in Not „keine Versorgungslücke“ entstehe.

Aber man müsse auch an die enorme Belastung der Tierärzte denken, die den Nacht- und Notdienst auf sich nehmen. „Den Leuten sollte klar sein, dass der Anruf im Notdienst keine kostenlose Beratungssprechstunde ist, sondern wirklich nur für den Notfall gedacht, für den sie dann auch gern kommen können“, betont Karen Bensinger. Man müsse sich nur mal vorstellen, was passieren würde, wenn es keinen Notdienst gebe. „Dann würden Hunderte von Notfall-Tieren sterben, das will ja keiner von uns, denn wir machen unseren Beruf mit Herzblut.“