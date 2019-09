Für die Wengerter hat das Einbringen ihrer Ernte begonnen, dass landläufig auch als das Herbsten bezeichnet wird. Nach dem Einstieg in die Lese früher Sorten in der vergangenen Woche begann für die Genossenschaften und Selbstvermarkter in diesen Tagen „das volle Programm“, wie etwa der Kellermeister der Lembergerland-Kellerei in Roßwag, Philipp Kercher, für das Gebiet der Mühlhäuser und Roßwager Halde feststellte.

In dieser Herbstkampagne haben die Roßwager zudem eine technische Neuerung zur exakten Bestimmung der Traubenqualität eingeführt: Nahinfrarot-Spektroskopie heißt das etwas sperrige Zauberwort, das in anderen Bereichen der Landwirtschaft oder auch im Brauereiwesen oder der Pharmaindustrie längst Standard ist, so Geschäftsführer Christian Kaiser. Die Kellerei im Enztal ist damit der dritte Weinbaubetrieb in Baden-Württemberg, der diese neue Messtechnik in der Praxis einsetzt.

Neues Verfahren

Bislang war es nur möglich, die Oechsle-Grade, also den Zuckergehalt, jeder einzelnen der von den Weinbauern angelieferten Chargen zu ermitteln. Über die Qualität und den Gesundheitszustand des jeweiligen Leseguts gab diese Messung freilich wenig Aufschluss. Mikrobiologische Belastungen etwa durch Pilzbefall blieben bei der Traubenannahme bisher daher weitgehend im Verborgenen.

Der Weinbauanalytiker Martin Pour Nikfardjam von der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau in Weinsberg und sein Team haben in den vergangenen Jahren in Zusammenarbeit mit Forschern von der Uni Hohenheim ein neues Verfahren zur schnellen und effizienten Qualitätsbewertung von Traubenmaischen noch während der Annahme entwickelt.

Auf diese Weise würden durch Sensortechnik in Sekundenschnelle vier Parameter ermittelt, etwa Essigsäure oder Schimmelpilzbefall, die Aufschluss über die Güte des angelieferten Leseguts gäben. Auf diese Weise könne die jeweilige Partie in vier Klassen und damit auch in Tankbehälter zur Weiterverarbeitung eingelagert werden, so Geschäftsführer Kaiser. Premium-Trauben würden also nicht mehr mit weniger hochwertigen vermengt. Und letztlich orientierten sich daran auch die Weingeldzahlungen an die einzelnen Mitglieder. Kellermeister Philipp Kercher steht hundertprozentig hinter diesem Bewertungsverfahren: „Dadurch erhalten wir im Kellereibetrieb auch verbesserte Möglichkeiten, einzelne Chargen zu selektieren“.

Dazu passt, dass das Tank- und Fasslager in den letzten Jahren immer individuelleren Einzelkapazitäten angepasst worden sei, „so können wir unterschiedliche Geschmacks- beziehungsweise Aromanuancen besser selektieren, was bei einem Tank mit mehreren tausend Liter Inhalt überhaupt nicht möglich wäre“. Vor diesem Hintergrund sei in den letzten Jahren zudem der Holzfassausbau etwa ums Sechsfache ausgeweitet worden.

Schonender Umgang

„Wir legen immer mehr Wert auf schonenden Umgang mit den Erzeugnissen unserer rund 270 Mitglieder“, so Christian Kaiser, „und haben dafür selbstredend auch unsere Weinbauern sensibilisiert“. Aktuell zeichne sich eine Qualität ab, „mit der wir sehr zufrieden sein können“. Man erwarte eine einem guten Durchschnittsjahr entsprechende Menge, also kein überdurchschnittlicher Herbst, aber auch hier ein „zufriedenstellender“. In den noch anstehenden vier bis fünf Erntewochen rechne man mit bis zu 3000 Anlieferungen der Mitglieder – alle nach einem exakt einzuhaltenden Leseplan.