Wochenlang hat in diesem Spätsommer die Sonne aus einem wolkenlosen Himmel heraus auf die Reben geschienen. Im Zusammenspiel mit kühlen Nächten sind dies beste Bedingungen, um gesunde und reife Trauben vom Stock zu ernten. In den großen Genossenschaften der Region sind die Erwartungen an die Qualität des Jahrgangs deshalb hoch, wenn sie übereinstimmend auch mit einem geringeren Ertrag als im Vorjahr rechnen müssen.

„Wir werden mit der Menge hinter unseren Planungen zurückbleiben“, sagt Kellermeister Thomas Eberbach von den Weingärtnern Stromberg-Zabergäu, dessen Schreibtisch im Strombergkeller in Bönnigheim steht. Stand heute rechnet er damit, dass die Erträge um rund zehn Prozent unter denen des Vorjahres liegen. Doch die Aussicht auf eine qualitativ hochwertige Ernte erfreut ihn umso mehr. Frühe Sorten wie Portugieser und Acolon sind bereits in sehr guter Qualität im Keller der Genossenschaft. Aktuell wird die Lese mit den mittelfrühen Sorten wie Schwarzriesling, Spätburgunder und Samtrot fortgesetzt. Von der Lese der roten Sorten aus den Weinbergen um Brackenheim, Bönnigheim und im Kirbachtal, die danach folgen, erwartet Eberbach einen „sehr reifen Jahrgang“ von harmonischen, dichten Rotweinen mit einer schönen Tanninstruktur.

Trotz des schönen Spätsommerwetters liegen die Öchsle-Werte immer noch ein Stück hinter denen des Jahres 2018 zurück. Viel mehr sollte es gar nicht werden, sonst werden Eberbach die Weine zu alkohollastig. „Wir machen mit der Lese etwas schneller, um die feine Frucht zu erhalten“, sagt er. Die Mostgewichte der frühen Weißweinsorten wie dem Sauvignon blanc seien „genau richtig“ gewesen. Reife, gelbe Trauben konnten ebenso geerntet werden wie noch grüne, „um das breite Geschmacksbild zu erhalten.“

Der Regen, der am Montag nach langer Zeit eingesetzt hat, kann den Trauben kaum noch schaden. Von Fäulnis ist bisher nur ganz am Rande die Rede, und die Planungen der Lese bringt der Regen auch nicht durcheinander. Das sagt Dietrich Rembold, Vorstandschef der Lauffener Weingärtner. Die Trockenheit der vergangenen Wochen sei einer der Gründe, warum die Menge zurückgegangen ist. „Dafür werden die Weine entsprechend dichter“, bestätigt Rembold die Einschätzung Eberbachs. Etwas knappere Mengen passen allerdings durchaus in das Vermarktungskonzept der Lauffener Genossenschaft, zu der auch die Wengerter aus Mundelsheim gehören.

Rembold ist es ebenso wie dem Bönnigheimer Kellermeister daran gelegen, dass die Öchsle-Werte nicht allzusehr in die Höhe gehen. „Das passt nicht ins System“ der Produkte der Genossenschaft, die Weine werden dann vom Alkohol dominiert. In exponierten Lagen erreiche der Trollinger bereits 75 Öchslegrade, was für die spät reifende Traubensorte das „Reife-Maximum“ bedeute. Am Mundelsheimer Käsberg seien sogar bereits Trollinger-Trauben mit bis zu 80 Grad Öchsle gemessen worden. Auch der Riesling reiche vereinzelt schon an seine Reifegrenze heran.

In den Steillagen rund um Mundelsheim werden die Wengerter deshalb bereits Mitte der Woche mit der Trollinger-Lese beginnen. In einer gestaffelten Lese werden bei einem ersten Durchgang durch die Rebzeilen zunächst die durchgefärbten Trauben in den Keller geholt. In Lauffen werden die Wengerter noch länger beschäftigt sein, den Schwarzriesling, die Hauptsorte der Lauffener Weingärtner, zu ernten.

Dass jetzt noch Wetterereignisse die Ernte entscheidend negativ beeinflussen können, glaubt niemand mehr. Sorgen bereitet Götz Reustle, dem Vorstandschef der Felsengartenkellerei, die Kirschessigfliege. Allerdings sei es den Wengertern der Kellerei gelungen den Schaden durch das aus Asien eingeschleppte Insekt durch Entblätterung der Rebstöcke und eine sorgfältige Auslese in Grenzen zu halten. Mit der Lese der frühen Sorten wird die Felsengartenkellerei bis Mitte der Woche fertig sein, seit Montag folgen die weißen Sorten. „Am Wochenende ist der erste große Trollinger-Lesetag in den Steillagen“, sagte Reustle im Gespräch mit der BZ. Ein wenig Geduld sei noch nötig, dann erwarte er „sehr gute Qualitäten“. Für die Premium-Rotweinen habe die Kellerei schon jetzt hochwertige Trauben eingelagert.

