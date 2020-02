Die Aufregung um das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ hat sich bei den Württemberger Wengertern gelegt. Jetzt geht es darum, den Kompromiss, den die Landesregierung in Zusammenarbeit mit den Umweltschutz- und Agrarverbänden ausgearbeitet hat, in den Weinbaubetrieben umzusetzen. Das machte Hermann Hohl, Präsident des württembergischen Weinbauverbandes, am Dienstag in Weinsberg deutlich. Das Volksbegehren selbst sei zwar erst Ende März offiziell beendet. Doch nachdem die Umwelt- und Naturschutzverbände keine Unterschriften mehr aktiv einsammeln, sei nicht damit zu rechnen, das die notwendigen rund 770 000 Unterschriften erreicht werden. Aktuell haben laut Hohl erst etwa 70 000 Menschen unterschrieben.

„Voneinander gelernt“

„Beide Seiten haben voneinander gelernt“, bewertete Hohl den Kompromiss. Gemeinsam wurde das Ziel vereinbart, die Anwendung chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel bis 2030 um 40 bis 50 Prozent zu reduzieren. Durch Beratung der Betriebe, durch Forschung und die Entwicklung neuer Techniken, will der Weinbau dazu aktiv beitragen, hob Hohl hervor. Allerdings mit starkem Bezug zur Praxis. In Württemberg sollen Testbetriebe installiert werden, um herauszufinden, welche Methoden und neue Mittel Wirkung erzielen und wo die Grenzen liegen. Der Verband strebe zudem eine „Ökologisierung“ der Betriebe an, sprich die Umstellung auf eine biologische Wirtschaftsweise. Dies müsse sich jedoch am Markt orientieren, die Entscheidung bleibe den Betrieben überlassen. In den vergangenen Jahren allerdings habe der Anteil an biologisch bewirtschafteten Rebbflächen in Württemberg abgenommen. Zehn Prozent der Fläche eines Betriebes sollen künftig als Blühwiesen angelegt werden. „Wir machen mit, soweit es machbar ist“, sagte Hohl, er sprach von einer „Zukunftsoffensive“.

Spritzen in Steillagen

Als existenzbedrohend hatte der Weinbau das Volksbegehren vor allem deshalb empfunden, weil der Pflanzenschutz in Landschaftsschutz- und Naturschutzgebieten komplett verboten werden sollte. Davon wären beispielsweise weite Teile der Weinbau-Steillagen am mittleren Neckar zwischen Ingersheim und Lauffen und an der Enz betroffen gewesen.

Auf Antrag ist es künftig möglich, auch in Naturschutzgebieten weiter Pflanzenschutzmittel zu spritzen, allerdings könnten Art und Anwendung der Mittel von der Naturschutzbehörde reguliert werden. In den Steillagen, wo der Weinbau der eigentliche Schutzzweck des Naturschutzgebietes ist, darf weiter auch ohne Antrag gespritzt werden, so Hohl. Das betrifft im Landkreis Ludwigsburg beispielsweise etwa vier Hektar Rebflächen, die als Naturschutzgebiet ausgewiesen sind. Die Existenz der Wengerter dürfe nicht auf dem Spiel stehen, betonte Hohl.

Der Weinbauverband will zudem den Dialog mit dem Verbrauchern stärken. Bei Weinfesten könnten die Veranstalter Info-Stände einrichten. Den Umweltverbänden bot Hohl die Mitarbeit in Arbeitskreisen und die Einrichtung von Dialog-Foren an.