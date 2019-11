Spanien ist für Ludwigsburg der wichtigste Quellmarkt“, erklärt Elmar Kunz, stellvertretender Geschäftsführer des städtischen Eigenbetriebs Tourismus & Events. Vor allem der Weihnachtsmarkt sei ein regelrechter Tourismusmagnet. Aber nicht nur Besucher aus Spanien zeigen reges Interesse am Barockweihnachtsmarkt in Ludwigsburg, der in elf Tagen, am Dienstag, 26. November, beginnt und bis Sonntag, 22. Dezember, den Marktplatz in Weihnachtsstimmung taucht. Inländische Reiselustige kommen aus ganz Deutschland, aber auch aus den umliegenden europäischen Ländern wie der Schweiz, Frankreich und Italien. „Es wird regelrechtes Weihnachtsmarkt-Hopping betrieben“, sagt Kunz. Daher sei die Authentizität des Barockweihnachtsmarkts ausschlaggebend, neben dem urbanen Stuttgarter Markt und dem Mittelaltermarkt in Esslingen.

In diesem Sinne bleibe auch in dieser Saison vieles beim Altbewährten, sagt Melanie Mitna, Leiterin der Abteilung Veranstaltungen und Märkte bei Tourismus & Events. Darunter fallen etwa die breiten Gassen zwischen den rund 180 Ständen sowie deren Anordnung, die auf die barocken Gartenanlagen und die Symmetrie Ludwigsburgs abgestimmt ist. „Natürlich wollen wir auch immer etwas Neues zum Entdecken bieten“, sagt Mitna und verweist auf 13 Marktbeschicker, die in diesem Jahr ihre Premiere in Ludwigsburg haben. Erstmals wird es handgemachte Mosaiklampen sowie Keramiken geben, auch Kaschmir- und Seidenschals werden angeboten. Ein Wechselstand bietet sogenannte Iris-Fotografie an, die eigene Regenbogenhaut kann fotografiert, auf Leinwand gedruckt und dann verschenkt werden, so Mitna.

Wichtig ist ihr, zu betonen, dass auch auf die Ludwigsburger Einzelhändler Rücksicht genommen wurde. Das Marktgeschehen begrenzt sich auf den Marktplatz sowie die Untere Marktstraße bis zum Holzmarkt sowie den Beginn der Asperger Straße und der Eberhardstraße. Letztere wird nur auf der Seite zur katholischen Kirche Zur Heiligsten Dreieinigkeit bespielt. Vis-à-vis der Kirche hat das Ludwigsburger Café „Bonne“ einen Stand direkt vor dem eigenen Schaufenster mit Chai-Latte, Zimtschnecken und Marmelade. „Auch die Händler der Eberhardstraße ziehen gut mit“, freut sich Mitna.

Auch in diesem Jahr gibt es wieder drei Wechselstände, die wöchentlich oder im 14-Tage-Rhythmus wechseln. Gerade für Kunsthandwerker, die für den Verkauf auf dem Weihnachtsmarkt Urlaub nehmen müssten, sei das die ideale Lösung, sagt Mitna. 20 Prozent der Stände sind mit Gastronomie belegt, davon anteilig etwa 14 Prozent mit alkoholischen Getränken. Darauf achte Tourismus & Events Ludwigsburg streng, erklärt das Team des Ludwigsburger Eigenbetriebs. Es gebe auch gastronomische Stände, die keinen Alkohol ausschenken, wie die Kakao-Bar „Dietz“, bei der 20 verschiedene Kakaosorten ausprobiert und erstanden werden können.

800 Anfragen auf 180 Stände

Insgesamt hatte Tourismus & Events in diesem Jahr rund 800 Anfragen und 360 Bewerbungen auf einen der 180 Stände auf dem beliebten barocken Weihnachtsmarkt im Herzen Ludwigsburgs. Die Bewerber wurden nach einen Kriterienkatalog streng bewertet. Jeder Interessent muss sich jedes Jahr aufs Neue um einen Stand bewerben, selbst Stammbeschicker. Bewertet wird neben dem Sortiment auch die Beleuchtung sowie, ob nachhaltige Betriebsmittel verwendet werden. Auch Deko und die Optik der Hütte fließen in die Bewertung ein. In diesem Jahr wurde auch die Hüttenprämierung wiederbelebt, die die letzten Jahre ausgeblieben ist. „Ende der ersten Marktwoche wird der ‚Ludwigsburger Engel’ als Auszeichnung verliehen“, sagt Melanie Mitna.

Auch empfiehlt sie, auf die Facebook-Seite von „Visit Ludwigsburg“ zu schauen, dort wird es ab dem 1. Dezember einen digitalen Adventskalender geben, der jeden Tag eine kleine Überraschung in Form von Gutscheinen parat hält, „da kann das eine oder andere Schnäppchen gemacht werden“, sagt Mitna.

Über einen früheren Beginn oder eine Verlängerung des Weihnachtsmarktes, wie es mancherorts bereits umgesetzt wird, werde noch nicht gesprochen, „bis 2021 sind die Markttermine vom Gemeinderat festgelegt worden“, sagt Mario Kreh, Geschäftsführer von Tourismus & Events. Danach könne ergebnisoffen über eine Verlängerung der Marktzeit gesprochen werden.

Die Weihnachtsmärkte im Landkreis auf einen Blick

In Bietigheim-Bissingen beginnt der 26. Sternlesmarkt am Donnerstag, 28. November, und hat bis Sonntag, 22. Dezember, jeweils Donnerstag bis Sonntag von 11.30 bis 21 Uhr geöffnet. Am Samstag, 14. Dezember, wird der Sternlesmarkt durch die Adventsmeile, einer Initiative der Aktiven Unternehmer Bietigheim-Bissingen, ergänzt. 2019 wurde die Fläche vom Unteren Tor über die Fußgängerzone bis rund um das Rathaus erweitert. In Sachsenheim findet vor der Kulisse des historischen Wasserschlosses alljährlich am zweiten Advent der Sachsenheimer Weihnachtsmarkt statt. Auch in diesem Jahr am Sonntag, 8. Dezember, gruppieren sich fast 40 Stände auf dem Äußeren Schlosshof. Besucher können von 11 bis 19 Uhr flanieren und die Weihnachtsstimmung genießen. Um 18 Uhr werden Weihnachtslieder gesungen. In Bönnigheim wird am Samstag, 30. November, von 16 bis 22 Uhr und am Sonntag, 1. Dezember, von 11 bis 20 Uhr in der Innenstadt in unmittelbarer Nähe des Bönnigheimer Schlosses weihnachtliches Programm geboten. Außerdem laden die vier Museen sowie die Vinothek zu einem Bummel am ersten Adventswochenende ein. In Besigheim öffnet der Weihnachtsmarkt mit Kunsthandwerkermarkt am zweiten Adventswochenende, 7. und 8. Dezember, samstags von 15 bis 21 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr. Vor dem Rathaus, in der Kirchstraße und auf dem Kelterplatz sind zahlreiche Buden und Stände geboten. hevo