Das Coronavirus breitet sich auf engem Raum schnell aus. Was also, wenn es beispielsweise in einer Flüchtlingsunterkunft um sich greift? Das beschäftigt auch Lore Bernecker-Boley vom Freundeskreis Asyl in Bietigheim-Bissingen. Das Landratsamt sieht sich für seine Unterkünfte gerüstet.

Der Freundeskreis Asyl betreut nach wie vor die Menschen in der vorläufigen Unterbringung durch den Landkreis in der Stadt. Aktuell sind den Helfern aber die Hände gebunden, erklärt die Vorsitzende: „Im Moment liegt bei uns alles auf Eis.“ Denn für Außenstehende ist es verboten, die Einrichtungen zu betreten. „Zu einzelnen Bewohnern haben wir noch Kontakt per Telefon.“ Sonst herrscht Funkstille.

Sorgen bei Betroffenen

Bernecker-Boley macht das Sorgen. „Ein Problem ist, dass die Leute völlig abgeschnitten sind. Sie haben das Personal abgezogen, nur noch die Security ist da. Aber wie wird gereinigt oder desinfiziert? Es laufen auch schon Gerüchte, es gebe Infizierte. In jedem Fall machen sich die Leute aber Sorgen. Und auch wir machen uns Sorgen, wie das in den großen Unterkünften ablaufen soll.“ Eine Antwort vom Landratsamt habe es auf Anfrage nicht gegeben.

Die gab es aber für die BZ. Sprecher Dr. Andreas Fritz erklärt, dass in den Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises die Sprechstunden des Sozialdienstes bis auf weiteres ausgesetzt sind, um Menschenansammlungen zu verhindern. „Auch die Mitarbeiter des Landratsamtes beschränken sich auf nur unbedingt erforderliche persönliche Kontakte.“ Er betont aber: Die Genannten stehen weiterhin per Telefon und E-Mail zur Verfügung. „Ebenso wird vom Sozialdienst im Einzelfall eine Notbetreuung vor Ort wahrgenommen.“ Auch die technische Betreuung der Gebäude sei gewährleistet.

„Die Bewohner sind wie der Rest der Bevölkerung angehalten, sich zu Hause aufzuhalten und Kontakte zu vermeiden.“ Der Eindruck des Landratsamts: „Bisher zeigten sich die Bewohner einsichtig und bemüht.“ Denn auch hier kontrolliert der Polizeivollzugsdienst, wie im restlichen öffentlichen Raum auch. Frühzeitig seien die Bewohner von Gemeinschaftsunterkünften zudem informiert worden. Hygiene- und Verhaltensvorschriften seien mehrsprachig ausgehängt und an die Bewohner ausgehändigt worden. Auch einen elektronischen Newsletter gibt es.

Häusliche Quarantäne

Corona-Fälle in Gemeinschaftsunterkünften gebe es im Kreis Stand diese Woche kaum. „In einer kommunalen Unterkunft für die Anschlussunterbringung befindet sich derzeit eine Person mit dessen Familie in häuslicher Quarantäne. Zudem wurden die Kontaktpersonen innerhalb der Unterkunft ermittelt und ebenfalls eine häusliche Quarantäne angeordnet. Weitere Infektionen sind bisher nicht bekannt“, berichtet Fritz.

Gleichzeitig gebe es Notfallpläne, um im Fall einer Infektion schnell reagieren zu können. „Dann muss für die Unterkunft beziehungsweise einen Teil davon eine zeitlich befristete Quarantäne angeordnet werden.“ Diese würde wiederum kontrolliert.

Kreis hat noch Platzreserven

Neben der Corona-Krise hat sich in den letzten Wochen an der türkisch-griechischen Grenze eine weitere zugespitzt: Dort hoffen nach der Grenzöffnung des türkischen Präsidenten Erdogan Tausende Flüchtlinge auf die Einreise nach Europa.

So ist der Kreis Ludwigsburg auf neue Flüchtlinge vorbereitet: In den Gemeinschaftsunterkünften des Kreises sind laut Landratsamt derzeit 1240 Personen vorläufig untergebracht. 2016 waren es noch 4200. Aktuell betreibt der Landkreis 38 Gemeinschaftsunterkünfte mit 1714 Plätzen – allein Bietigheim-Bissingen hält 470 Plätze bereit. Insgesamt sind aktuell also rund 500 Plätze frei. Viele Unterkünfte hat der Landkreis aufgegeben, da nicht mehr gebraucht.

„Vonseiten des Bundes und des Landes gibt es zur Zeit keine Hinweise beziehungsweise Mitteilungen, dass die Flüchtlingszahlen in absehbarer Zeit wieder erheblich steigen werden“, sagt Dr. Andreas Fritz, Sprecher des Landratsamts. „Sollten die Zugänge wieder stark zunehmen, steht dem Landkreis eine Gewerbehalle in Freiberg zur Verfügung, die jederzeit wieder belegt werden kann.“ Dort könnten mehr als 100 Menschen kurzfristig untergebracht werden. Zudem verfüge der Landkreis über Grundstücke, die kurz- oder mittelfristig bebaut oder mit mobilen Wohneinheiten belegt werden können. Rund 200 Menschen könne man so monatlich zusätzlich aufnehmen, so Fritz.