Im Hof des Ludwigsburger Residenzschlosses findet eine Ordensverleihung statt, zu der sich zahlreiche Gäste bei Kaiserwetter versammelt haben. Einige Polizisten schützen die Veranstaltung, während vor dem Schloss Gegendemonstranten lautstark Parolen skandieren – bis auf einmal eine Bombe explodiert. Verletzte mit fehlenden Gliedmaßen liegen am Boden und schreien um Hilfe. Gleichzeitig findet in Böblingen ein bewaffneter Überfall statt.

Das ist das Szenario der größten derartigen Terror-Übung, die in Deutschland jemals stattgefunden hat. Beteiligt sind über 1000 Personen, über die Hälfte in Ludwigsburg. Der Ort ist kein Zufall: Der Landkreis hat als erster in Baden-Württemberg ein Konzept für die Zusammenarbeit von Polizei, Rettungsdiensten und Feuerwehr zur Hilfe bei andauernden Bedrohungslagen entwickelt.

Sechs Monate Planungszeit

Die Planung der Großaktion ­„NetEX 2019“, in die Kräfte aus dem ganzen Großraum Stuttgart eingebunden sind, nahm sechs Monate in Anspruch. Neben Polizei, Rettungskräften und Feuerwehr, zählen auch die Statisten zu den Beteiligten, die mit viel Einsatz und ohne je aus der Rolle zu fallen demonstrieren oder sich blutverschmiert auf dem Boden wälzen. So realistisch wie möglich soll das Szenario sein, sagt Polizeisprecher Peter Widenhorn. Schiedsrichter sind angereist, um das zu kontrollieren.

Ablauf ist unbekannt

Den Polizisten, Sanitätern und Feuerwehrleuten wurde nichts Genaues zu den Planungen mitgeteilt, so dass der Ablauf der Übung eine Überraschung war. Im Voraus aufgenommene Notrufe auf 110 und 112 sorgen im ersten Moment für Chaos in den Leitstellen. Die Situation erinnert so sehr an einen echten Anschlag, dass für die Einsatzkräfte sogar eine Seelsorge eingerichtet werden muss, damit von der Übung keine Traumata zurückbleiben. Die Möglichkeit besteht durchaus: Die Anschlagsopfer werden von extra aus England angereisten Profis gespielt, denen tatsächlich bis zu drei Extremitäten fehlen.

Nach dem Knall scheint für die Beobachter auf dem Schlosshof, eine kleine Gruppe von Fachleuten, darunter der zuständige Staatssekretär Wilfried Klenk, beunruhigend wenig zu passieren. Der Täter ist eventuell noch anwesend und gefährlich und die wenigen Polizisten können sich nur verschanzen, während die Verletzten Blut verlieren. „Wir rechnen definitiv mit einem zweiten Schlag“, sagt Kreisbrandmeister Andy Doroch. Für die Rettungskräfte wäre das Betreten des Schlosshofes lebensgefährlich. Deswegen müssen die Polizeikräfte zunächst eine Zone sichern, während sich Kollegen sammeln und Spezialausrüstung anlegen. Nach einer Viertelstunde kann dann der Abtransport der lebensbedrohlich Verletzten ohne Gefahr für die Sanitäter beginnen.

Das Erproben dieser lebensbedrohlichen Einsatzlage ist Hauptzweck der Übung. In einer solchen Situation ist viel Kooperation in kürzester Zeit gefragt, um niemanden unnötig in Gefahr zu bringen und schnellstmöglich den Verletzten zu helfen. Nachdem die Verletzten gerettet sind, begeben sich Polizisten jeweils zu dritt Rücken an Rücken auf den Hof. Das genaue taktische Vorgehen sollen Außenstehende aber nicht mitbekommen.

Eine schwere Aufgabe hat auch die Einsatzleitung im Polizeipräsidium in der Friedrich-Ebert-Straße: Von hier müssen beide Einsätze, am Schloss und in Böblingen, koordiniert werden. Zum Überblick gibt es Live-Übertragungen von den Tatorten. Auch bei der Feuerwehr, im Landratsamt und im Innenministerium schaut man zu. Dafür vertraut man nicht auf das normale Internet: Zwischen den Gebäuden wurde eine eigenständige Glasfaserleitung verlegt, die mit Notstrom betrieben werden kann. Merklich unter Druck äußert sich Polizei-Chef Burkhard Metzger: „Die Lage ist hektisch und alle Beteiligten sind unter Stress. Aber vom Grundsatz her funktioniert’s.“

Stress im Krankenhaus

Ebenfalls unter Stress ist man am Klinikum: Dort wird sofort der Krisenstab einberufen und alle nicht lebensnotwendigen Operationen und Behandlungen verschoben. Auf der Intensivstation sind elf Betten frei – nicht genug für die 50 Verletzten. Sie werden in rasch aufgebauten Zelten zur Sichtung gebracht und nach Dringlichkeit eingeteilt. Wer ein rotes Kärtchen bekommt, wird zuerst versorgt, gelbe und grüne haben etwas mehr Zeit und werden in umliegende Krankenhäuser, etwa nach Bietigheim, transportiert. Vor der Notaufnahme stehen nach kurzer Zeit dutzende Krankenwagen und zahllose Helfer, die die Patienten betreuen: „Hören Sie mich? Können Sie atmen? Bitte schnaufen!“

Im Hintergrund informieren Notfallseelsorger die Angehörigen. Im Ernstfall müssten zusätzlich die Toten eingeliefert werden. Zum Glück ist dies aber kein Ernstfall und die Terroropfer gehen nach abgeschlossener Behandlung erst einmal duschen und dann gemeinsam Mittagessen. Auch auf dem Schlosshof kehrt Ruhe ein, zumindest bis die Blüba-Besucher kurz darauf eintrudeln.

Auch in Böblingen bringen die Einsatzkräfte die Situation unter Kontrolle. Nach insgesamt zehn Stunden, von 5 bis 15 Uhr, endet die Übung. Das ist aber gleichzeitig der Beginn der Reflexion: Was muss noch verbessert werden? Obwohl die Übung nach einhelliger Meinung gut verlaufen ist, Polizeipräsident Metzger sprach von einer gut gemeisterten Herausforderung, wird sie umfangreich analysiert werden. Wilfried Klenk macht sich schon während der Übung erste Gedanken: Er möchte nach Möglichkeit landeseinheitliche Regelungen für solche Situationen finden. In jedem Fall wird weiter geübt und geplant, um auf den Ernstfall, von dem alle hoffen, dass er nie eintreten wird, vorbereitet zu sein.