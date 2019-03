Tägliche Kolumne Wartezeiten verkürzen

Heidi Vogelhuber

Bei den ganzen Vorhaben, die diskutiert werden, um Schulen besser auszustatten, musste ich an meine eigene Schulzeit denken. Das ist eigentlich noch gar nicht so ewig lange her, allerdings Lichtjahre, was die Schultechnik angeht. Während man heute über Clouds und freies W-Lan diskutiert, gab es zu meiner Zeit noch einen Computerraum, der mit Rechnern der ersten Generation ausgestattet war und einer Internetverbindung, die noch Wahlgeräusche von sich gegeben hat. Das größte Problem aber war der Umgang mit der Technik. Stunden meines jungen Lebens habe ich damit verbracht, darauf zu warten, dass der Lehrer den Tageslichtprojektor zum Laufen bringt. Und dann waren die Folienstifte eingetrocknet oder die Stunde rum. Ich weiß nicht, inwiefern sich die Technik-Versiertheit der Pädagogen gebessert hat, falls aber unwesentlich, dann möge man doch den Schülern bei solchen Wartezeiten W-Lan gönnen.