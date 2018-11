Merkel-Nachfolge Vor der Kandidatenkür zeigt sich CDU-Basis unentschlossen

Kreis Ludwigsburg / Jörg Palitzsch

Auf dem CDU-Bundesparteitag vom 6. bis 8. Dezember in Hamburg entscheiden rund 1000 Delegierte über die Nachfolge von Angela Merkel, die nach 18 Jahren auf eine neue Kandidatur als CDU-Chefin verzichtet. Im Vorfeld finden Regionalkonferenzen statt, bei denen sich die Bewerber um dieses Amt den Parteimitgliedern vorstellen.

Reelle Chancen werden allerdings nur drei prominenten Bewerbern eingeräumt: Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer (56), Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (38) und dem früheren Unions-Fraktionsvorsitzenden Friedrich Merz (62). Die Regionalkonferenz für den Großraum Stuttgart findet am Dienstag, 27. November, in Böblingen statt. Im Vorfeld äußern sich CDU-Vorsitzende aus dem Kreis über die Stimmungslage an der Basis.

Unentschlossen zeigt sich noch Kai Hofmann, Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes Bietigheim-Bissingen. Er wolle sich zunächst bei der Regionalversammlung ein Bild machen – und sich dann entscheiden. Im Kreis der Mitglieder werde es sehr positiv aufgenommen, dass es nicht nur einen Kandidaten sondern mehrere Bewerber um den CDU-Vorsitz gibt, so Hofmann. Wobei alle drei Favoriten Vorzüge ganz unterschiedlicher Art hätten – und sich dementsprechend unterschiedlich auch die Mitglieder äußern würden.

Bedauerlich sei, dass von den anderen Kandidaten nichts oder nur sehr wenig bekannt sei. Hofmann macht darauf aufmerksam, dass trotz der Regionalkonferenzen die rund 1000 Delegierten des Bundesparteitages die Nachfolgerin oder den Nachfolger von Merkel wählen. „Aber natürlich hat das Stimmungsbild der Regionalkonferenzen einen Einfluss darauf“. Für ihn persönlich sei es schwierig, sich im Vorfeld schon festzulegen. Merz sei acht Jahre lang nicht an der politischen Öffentlichkeit gewesen, Kramp-Karrenbauer habe er bislang noch nicht erlebt, Spahn, so Kai Hofmann, habe er positiv in Erinnerung.

So unentschlossen wie Kai Hofmann zeigt sich auch Ursula Heinerich, Vorsitzende des CDU-Gemeindeverbandes Ingersheim. Sie habe sich schon frühzeitig für die Regionalkonferenz in Böblingen angemeldet und auch schon eine Einlass-Bestätigung bekommen. Sie wolle sich die drei Favoriten vor einer eigenen Entscheidung zunächst einmal genauer anschauen. Eventuell sei Kramp-Karrenbauer eine gute Wahl, Merz kenne sie nicht und „Spahn hat offensichtlich viel Dampf“, so Ursula Heinerich. In Böblingen wolle sie sich deshalb anschauen, wie sich die Bewerber unterscheiden und welche Ideen sie haben. An der Basis zeige man sich aus ihrer Sicht ein Stück weit uneinig, man habe sich auch dort noch nicht auf einen Bewerber festgelegt.

Bereits festgelegt hat sich dagegen Lars Weydt, Vorsitzender der Sachsenheimer CDU. Er sei auf die Merkel-Nachfolge angesprochen worden, endlich sei es so weit und man spüre etwas vom Aufbruch in der CDU, so die überwiegende Meinung. „Die Amtsmüdigkeit Merkels war auch ein Thema und es ist nicht gut, wenn ein Amt so lange in einer Hand ist“, so Weydt.

Bereits im Wahlkampf mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Eberhard Gienger habe er Friedrich Merz erlebt und sei beeindruckt gewesen. Wobei dies bei ihm selten der Fall sei, so Weydt. Merz habe einen mitreißenden und sehr lebhaften Vortrag gehalten. Live hat Lars Weydt Annegret Kramp-Karrenbauer noch nicht erlebt und Jens Spahn habe in Bietigheim-Bissingen einen „guten Auftritt“ gehabt. Jeder der drei Bewerber könne die CDU führen, aber sein Favorit sei Friedrich Merz.

Unschlüssig zeigt sich Dr. Uttam Das, Vorsitzender des CDU Stadtverbandes in Besigheim. Nach einer mitgliederoffenen Sitzung in Murr am Mittwoch, hat die Besigheimer CDU ihre nächste Versammlung am kommenden Mittwoch, 21. November, wo er sich ein Stimmungsbild einholen wolle. Einige Mitglieder hätten Termine verschoben, um am 27. November nach Böblingen zu fahren. Dabei will man unter anderem Antworten auf die Frage, warum so viele Menschen bei den jüngsten Wahlen von der CDU zu den Grünen abgewandert seien, auch erhofft sich Uttam Das Aussagen zum Thema Integration.

Friedrich Merz könnte als Parteivorsitzender eine gute Wahl sein, sagt Uttam Das. Gleichwohl sei dieser lange Zeit nicht in der Politik gewesen und das Amt eines Vorsitzenden lebe zu großen Teilen von den Kontakten in die Partei hinein. Dies müsse Merz wieder reaktivieren, „die Partei braucht diese Verankerung“. Seiner Meinung nach laufe es auf eine Entscheidung zwischen Merz und Kramp-Karrenbauer hinaus, „Jens Spahn“, so gibt der Besigheimer Vorsitzende zu bedenken, „ist zu jung“. Man müsse bei der Entscheidung nämlich auch im Blick haben, wer eventuell als Kandidat für das Kanzleramt in Frage komme. Mit Friedrich Merz würde es zwar keine Verjüngung, aber eine Veränderung geben.