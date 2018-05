Schwerpunkt Fachwerk Vom alten Fachwerk zum Kulturdenkmal

Schwerpunkt am Samstag: Fachwerk

Zum Tag des Fachwerks am Sonntag, 27. Mai, widmet sich der BZ-Schwerpunkt den traditionsreichen Gebäuden. Uwe Mollenkopf fokussiert die Sanierung des Bietigheimer Schlosses (Seite 11), ein Großprojekt der Stadt. Mathias Schmid hat sich die Kulturscheune La Calèche in Ochsenbach genauer angeschaut (Seite 12). Über das sanierungsbedürftige Gebäude am Kirchplatz in Löchgau informiert Michael Soltys (Seite 13) und Sandra Bildmann betrachtet die Entwicklung der Fachwerkstraße im Landkreis (Seite 14). Zum Schluss widmet sich Jörg Palitzsch dem alten Rathaus in Pleideslheim, dessen Abbruch vom Landratsamt untersagt wurde (Seite 15). cd