RKH Klinikum Viele wollen ehrenamtlich in der Notaufnahme helfen

Ludwigsburg / Frank Ruppert

Wir sind fast schon überwältigt von der Resonanz auf unsere Ankündigung, dass wir ehrenamtliche Helfer für die Notaufnahme suchen. Wir haben schon 20 Interessenten, eigentlich wollen wir zunächst mit acht starten“, sagt RKH-Sprecher Alexander Tsongas zum neuen Projekt des Klinikums, bei dem ehrenamtliche Notaufnahmebegleiter ausgebildet werden (die BZ berichtete).

Gemeinsam mit der Notaufnahme in Bietigheim habe das Klinikum rund 100 000 Notfälle pro Jahr. „Da bleibt in Spitzenzeiten manchmal für das medizinische Personal wenig Zeit sich auch noch um die Angehörigen zu kümmern“, so Klinikseelsorgerin Susanne Digel. Zudem habe man in der Ludwigsburger Klinik gesehen, wie wertvoll etwa die Arbeit der muslimischen Kriseninterventionshelfer sei, als diese einmal vor Ort waren, sagt sie. Das sei der Anlass für die Leitung der Klinik gewesen, das neuartige Projekt Notaufnahmebegleiter ins Leben zu rufen, das zunächst auf das Krankenhaus in Ludwigsburg beschränkt sein soll.

Das erste Interesse spricht für ein erfolgreiches Projekt. „Die schon jetzt 20 Interessierten werden bei einem Vorbereitungsabend nochmal genauer informiert“, sagt Digel, die bei der eigens geschaffenen Ausbildung an der Konzeption mithalf und auch eine Ausbilderin sein wird. Die Ausbildung selbst wird laut Digel aufbauend auf der für ehrenamtliche Seelsorger sein. Außerdem soll in dem einen Jahr – von April bis Ende März – auch Näheres über die Abläufe in der Notaufnahme vermittelt werden.

80 Angehörige informieren

Tsongas nennt einige Beispiele für den Einsatz der Notaufnahmebegleiter: „Wenn ein Kind etwa beim Schulsport einen Unfall hatte und direkt ins Krankenhaus gebracht wird, ist die Mutter meist aufgelöst, wenn sie ankommt. Dort können dann die Ehrenamtlichen Hilfe und Orientierung geben, auch weil die Mutter oder der Vater in einem solche Fall keinen Kopf für Organisatorisches haben.“ Ein anderes Beispiel sei etwa, wenn ein Patient sehr viele Angehörige mitbringe, Tsongas spricht von 80 Familienmitgliedern – das sei schon vorgekommen. Dann habe das medizinische Personal unmöglich die Zeit mit allen zu reden, gleichzeitig sei die Menschenmasse eine logistische Herausforderung.

Ganz zentral in der Ausbildung soll deshalb auch die Kommunikation der Ehrenamtlichen geschult werden. Mit ihren Kenntnissen der Abläufe könnten die Notaufnahmebegleiter dann auch Fragen beantworten wie, „Warum laufen so viele Ärzte vorbei und sagen mir nichts?“, meint Tsongas. Die Ehrenamtlichen wissen dann wohin welcher Arzt gehöre und könnten darüber aufklären, dass der angesprochene Arzt in einem ganz anderen Fachgebiet zu Hause ist und gar nichts zum speziellen Fall sagen könne.

Wie viele der Interessenten dann tatsächlich den Kurs absolvieren und danach im Einsatz sind, ist auch für die Verantwortlichen noch schwer einzuschätzen. Es sei ein nach ihren Kenntnissen deutschlandweit einzigartiges Projekt. Übrigens, auch wenn die christliche Klinikseelsorgerin das Konzept mit konzipiert hat, würde die Ausbildung keine sein, bei der der christliche Glaube im Vordergrund stehe. „Wir haben einfach Erfahrung in der Seelsorge, die wir mit einfließen lassen, aber uns ist wichtig, dass wir multikulturell aufgestellt sind“, sagt Digel. Glaube generell könne aber wichtig sein im Umgang mit Angehörigen.

„Ich freue mich schon auf die Menschen, die das Ehrenamt ausüben wollen“, sagt die Klinikseelsorgerin. Wie Tsongas verrät habe man schon eine große Bandbreite an interessierten Personen, von der 17-Jährigen bis zur 72-Jährigen. Was die größte Herausforderung für die angehenden Notaufnahmebegleiter sein wird? „Das Aushalten, dass man manchmal nichts tun kann, außer mit den Menschen zu warten“, glaubt Digel.