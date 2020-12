Bei der katholischen Kirche (links) soll an der Besigheimer Straße zur Einfahrt in die Forststraße, die in den Ort führt, ein Kreisverkehr gebaut werden. Von dort aus wird das neue Baugebiet „In den Beeten II“ (vorne rechts) angebunden. Die Leistungsfähigkeit des Kreisels wird mit A bewertet, was einem „sehr guten Ablauf“ gleichkommt. © Foto: mh