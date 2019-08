Das Regierungspräsidium Stuttgart saniert ab Dienstag, 3. September, bis voraussichtlich Ende September, die Fahrbahndecke der A 81 auf den Rampen der Anschlussstelle (AS) Pleidelsheim in beide Fahrtrichtungen in zwei Bauabschnitten. Das teilt das Regierungspräsidium mit.

Im Rahmen dieser Erhaltungsmaßnahme wird die bestehende Asphaltdeckschicht auf der Anschlussstelle in Fahrtrichtung Heilbronn erneuert. Auf der Anschlussstelle in Fahrtrichtung Stuttgart seien darüber hinaus weitere Maßnahmen erforderlich. Neben der Asphaltdeckschicht wird dort zusätzlich die darunter liegende Binderschicht sowie teilweise die Asphalttragschicht erneuert. Insgesamt werden an der Anschlussstelle rund 2,1 Kilometer Fahrbahnbelag saniert.

Am 3. September geht es los

Der erste Bauabschnitt beginnt ab Dienstag, 3. September, mit der Sanierung der AS in Fahrtrichtung Stuttgart. Die Arbeiten dauern voraussichtlich etwa drei Wochen an. Die Einfahrt der AS Pleidelsheim in Richtung Stuttgart ist in dieser Zeit voll gesperrt. Die örtliche Umleitung U 8 führt den aus nördlicher Richtung kommenden Verkehr ab der AS Mundelsheim über die Umgehungsstraße bei Steinheim.

Der Verkehr aus Pleidelsheim und Umgebung kann über die Umleitung U 10 über Freiberg-Beihingen an der AS Ludwigsburg-Nord auf die A 81 in Richtung Stuttgart erfolgen. Das Lkw-Durchfahrtverbot in Pleidelsheim und Ingersheim wird hierzu temporär aufgehoben. In der zweiten Bauphase wird die AS in Fahrtrichtung Heilbronn erneuert. Diese beginnt voraussichtlich am Montag, 23. September. Während der zweiten Bauphase wird die AS Pleidelsheim in Fahrtrichtung Heilbronn voll gesperrt.

Der aus Süden kommende Verkehr muss bereits an der AS Ludwigsburg-Nord ausfahren und die Umleitungsstrecke U 9 über Freiberg nutzen. Der Verkehr aus Pleidelsheim und Umgebung wird über die Umleitung U 11, über die Umgehungsstraße bei Steinheim zur AS Mundelsheim geleitet und dort auf die A 81 in Richtung Heilbronn. Zudem ist die direkte Zufahrt zum Mitfahrerparkplatz aus Richtung Murr kommend gesperrt und erfolgt über den Kreisverkehr Osttangente.

Ein Fahrstreifen wird gesperrt

Beide Bauabschnitte erfordern laut Regierungspräsidium zusätzlich eine Sperrung eines Fahrstreifens für die Sanierung des Verzögerungs- und Beschleunigungsstreifens der A 81, sodass lediglich zwei Fahrstreifen je Fahrtrichtung zur Verfügung stehen. Die Sperrung erfolgt jeweils zwischen 10 und 14 Uhr.

Zudem werden in beiden Bauphasen die Verzögerungsstreifen der L 1125 auf die A 81 in Richtung Pleidelsheim saniert. Hierzu wird die L 1125 von zwei auf einen Fahrstreifen verengt. Die Gesamtkosten für die Maßnahme belaufen sich auf 630 000 Euro.