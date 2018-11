Gericht Verdächtiger drohte vorab mit Mord

Kreis Ludwigsburg / Bernd Winckler

Im Mordfall um die verkohlte Asperger Frauenleiche ist am Stuttgarter Landgericht am Dienstag die Beweisaufnahme gegen den mutmaßlichen Mörder fortgesetzt worden. Der aus Großbottwar stammende 25-Jährige soll, wie in der BZ berichtet, seine 22-jährige Freundin und Mutter des gemeinsamen Sohnes am Abend des 9. November 2017 in seiner Backnanger Wohnung getötet, die Leiche in Ludwigsburg zum Teil verbrannt und in Asperg verscharrt haben.

Nach wie vor sagt der Beschuldigte zum Vorwurf des heimtückischen Mordes aus niederen Beweggründen nichts. Die Richter, die seit dem 22. Oktober gegen ihn verhandeln, haben sich auf eine umfangreiche Beweisaufnahme eingestellt. Laut dem Vorwurf der Staatsanwältin soll der 25-Jährige nach dem Mord die Leiche in einer Dachbox zuerst nach Ludwigsburg-Eglosheim gebracht und versucht haben, sie dort auf einem Gartengrundstück zu verbrennen.

Danach habe er die zum Teil verkohlte Leiche auf dem Komposthaufen eines Asperger Grundstückes eingegraben.

Sorgerecht als mögliches Motiv

Jetzt kam durch Zeugenvernehmungen heraus, dass der 25-Jährige im Streit um das Sorgerecht seines Sohnes einmal eine Morddrohung gegen die Frau ausgesprochen habe. Dies bestätigte eine Sozial-Pädagogin, die im Sorgerechtsstreit von Amtswegen eingebunden war. Auch Zeugen aus dem Familienkreis hatten in dem Verfahren Ähnliches berichtet. Dennoch gibt es zur Tat selbst keine Zeugen und keine handfesten Beweise, außer, dass der Angeklagte in der vermuteten Nacht eine Dachbox auf sein Auto lud und wegfuhr. „Mit der Leiche“, so die Erkenntnis der Anklage. Die Staatsanwältin begründet die Tat mit der Sorgerechtsauseinandersetzung. Um sein Sorgerecht zu bekommen, habe er Gerichtsunterlagen gefälscht. Am Tag nach dem Mord sollte diese Fälschung in einem Sorgerechts-Prozess aufgedeckt werden.

Es ist ein Prozess, in dem mehrere Sachverständige zu Wort kommen sollen: Der Angeklagte soll an einer Tankstelle zwei Kanister Benzin gekauft haben und ein Gutachter wird über die mögliche Todesursache der 22-Jährigen berichten. Schließlich hat das Gericht auch einen psychiatrischen Sachverständigen zur Frage der Schuldfähigkeit geladen. Der Verteidiger hat angekündigt, weitere Zeugen zu benennen, um die Unschuld des Angeklagten zu beweisen.