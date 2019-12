Joachim Ringelnatz wusste es: „Die besinnlichen Tage zwischen Weihnachten und Neujahr haben schon manchen um die Besinnung gebracht.“ Um die Besinnung in all der Besinnlichkeit nicht zu verlieren, bietet sich ein Besuch eines Konzerts, des Kinos oder ähnlichem an. Hier ein paar Tipps, was angeboten wird.

Zwei Weihnachtsballette aus dem Royal Opera House in London werden im Scala in Ludwigsburg gezeigt. Am Sonntag, 29. Dezember, 16 Uhr, gibt es „Der Nussknacker“ von Pjotr Iljitsch Tschaikowski und am Samstag, 4. Januar, 16 Uhr, „Coppélia“ von Ninette de Valois. Die Inszenierung des Royal Ballet von „Der Nussknacker”, kreiert von Peter Wright im Jahr 1984, ist das Musterbeispiel eines Dauerfavoriten des Balletts, teilt Kinokult mit. Mit „Coppélia“ kehrt ein Klassiker in das Repertoire des Royal Ballet zurück. Ninette de Valois’ bezauberndes und lustiges Ballett erzählt eine Geschichte von Liebe, Schabernack und mechanischen Puppen. Die komplexe Choreografie zur heiteren Musik Delibes’ demonstriert die technische Präzision und das komödiantische Timing der ganzen Kompanie.

Das Oberriexinger Theater unter der Dauseck zeigt im Sachsenheimer Möbelhaus Schmid’s Domino sein Projekttheater „Deckel drauf“ am 27. und 28. Dezember, 20 Uhr, am 29. Dezember, 19 Uhr. Der Vater stirbt, die Familie denkt, sie hat Ruhe vor ihm – falsch gedacht. Diese schwarze Komödie erzählt Familiengeschichte „wie das Leben so spielt“ in skurrilen, witzigen Sequenzen.

In der Bönnigheimer Cyriakuskirche findet am Sonntag, 29. Dezember, 18 Uhr, ein ganz besonderes Gospelkonzert statt. Die Sängerin Tracey Jane Campbell präsentiert mitreißende Gospel und herzerweichende Balladen.

Schon zur Tradition geworden ist das festliche Weihnachtskonzert, das Concerti-Costabel am 26. Dezember, 15.30 Uhr, in der Schlosskirche Ludwigsburg veranstaltet. Der Tenor Marcus Elsäßer wird mit seinen Liedern weihnachtliche Stimmung in die Schlosskirche zaubern.

Bach für Groß und Klein gibt es am Samstag, 28. Dezember, in der Besigheimer Stadtkirche: Bereits um 14.30 Uhr lädt das Bezirkskantorat zum Familienkonzert „Bachs Weihnachtsoratorium für Kinder“ (die BZ berichtete) ein. Unter der Gesamtleitung von Kirchenmusikdirektor Tobias Horn findet am 28. Dezember um 19 Uhr dann die Gesamtaufführung der Kantaten 4 bis 6 des Weihnachtsoratoriums als Jahresschlusskonzert statt.

Gospel gehört auch hierzulande schon fast zu Weihnachten wie traditionelles Liedgut. Der Gottesdienst am Zweiten Weihnachtstag um 10 Uhr in der Bietigheimer Pauluskirche steht ganz im Zeichen der Gospelmusik. Der Gospelchor Grace and Glory der Gesamtkirchengemeinde gestaltet den Gottesdienst mit weihnachtlichen Gospels zum Zuhören und Mitsingen.

Dahingegen setzt die katholische Kirchengemeinde Sankt Laurentius in Bietigheim auf eine Pastoralmesse. Am Mittwoch, 25. Dezember, 10.30 Uhr, wird eine von Anton Diabelli aufgeführt. Ein Nachweihnachtskonzert gibt es in der Bartholomäuskirche in Tamm mit dem Philharmonischen Klaviertrio Stuttgart am Donnerstag, 26. Dezember, 19 Uhr. Den Silvesterklassiker schlechthin, „Dinner for One“ hat sich Rüdiger Erk, der Theatermacher aus Besigheim vorgenommen und ihn für die Kulturwelt Ludwigsburg als Tragikomödie inszeniert. Das Stück wird im Ludwigsburger Kunstzentrum Karlskaserne am 28., 29., 30. und 31, Dezember gespielt.