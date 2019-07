Musik zieht sich durch sein Leben wie ein roter Faden – nur folgerichtig war es dann, dass seine Verabschiedung musikalisch begann. Der langjährige Rektor der Löchgauer Jakob-Löffler-Schule, Jörg Lorenz, tritt ab, ihm zu Ehren fand am Freitag in der Löchgauer Gemeindehalle die feierliche Verabschiedung statt.

Eröffnet wurde die Veranstaltung durch die Bläserklassen 3 und 4 unter der Leitung von Andrea Högler, die die „Ode an Europa“ spielten.

Im Anschluss durften die Chorkinder unter der Leitung von Doris Auer-Schäfer ran: „Unsre Schule, die lieben alle sehr“ oder in diesem Fall: „Unsren Rektor, den lieben alle sehr“ wurde vorgetragen, ehe Konrektorin Sonja Langmann die zahlreichen Besucher begrüßte.

Jörg Lorenz habe viel Zeit investiert, das Schulleben für alle Beteiligten bestmöglich zu gestalten. Die Schule sei dabei ein Teil seiner selbst geworden. Noch fünf Mal müsse er seinen Wecker stellen, ehe der wohlverdiente Ruhestand auf ihn warte, so Sonja Langmann.

Nach einer Tanzeinlage der Schülerinnen und Schüler der Klasse 4 ergriff Schulrat Rainer Kalter vom Staatlichen Schulamt Ludwigsburg das Wort. Dieser hatte zudem die Akte des Rektors im Gepäck und präsentierte einige Fundstücke daraus: So bekamen die Besucher etwa ein Porträt von Lorenz aus seinem Personalbogen ganz zu Beginn seiner Laufbahn oder eine Teilnahmeurkunde zur Fortbildung für das Fach „Musik in der Hauptschule“ zu Gesicht. Generell sei rund die Hälfte der umfangreichen Akte auf einen Bezug zur großen Leidenschaft von Jörg Lorenz, der Musik, zurückzuführen. Im Jahr 1995 wurde Lorenz Konrektor an der Jakob-Löffler-Schule, betreute, aus Mangel an Alternativen im Kollegium, die Anfänge der Digitalisierung der Schule und wurde 2006 schließlich zum Rektor ernannt.

Auf der Bühne spielten im Anschluss Musikfreunde aus dem ehemaligen Lehrersinfonieorchester Jazz, ehe diese Lorenz auf die Bühne baten und ein Stück mit ihm an seinem Instrument, dem Kontrabass, zum Besten gaben.

Auch Löchgaus Bürgermeister Robert Feil ließ es sich nicht nehmen, einige Worte zu sprechen: „Rektoren müssen schulische Alleskönner sein. Sie, Herr Lorenz, haben dieses Kompetenzprofil sogar noch erweitert.“ Lorenz, der auch selbst oft am Schulgebäude Hand angelegt habe, habe viel Herzblut in die Schule gesteckt und sei maßgeblich für die gute Atmosphäre verantwortlich. „Sie haben große Verdienste nicht nur für die Schule, sondern auch für die Gemeinde“, so Feil. Pfarrerin Dorothee Lächler ergänzte: „Sie haben die Schule, das Dorf und auch die Kirchengemeinde geprägt.“

Nach einem emotionalen Liedbeitrag des Kollegiums und einigen Schülern bekam Lorenz zudem einen Reisegutschein für ein Ziel seiner Wahl überreicht. Die Elternbeiratsvorsitzende Claudia Guther und Schulsprecher Paul Guther versuchten sich an einem Erinnerungsalphabet und ordneten einigen Buchstaben Eigenschaften des Rektors zu. A wie „autoritär ohne Anzug“ – auch zu seiner Verabschiedung war Lorenz gewohnt lässig mit seinem Markenzeichen, dem dunkelblauen T-Shirt erschienen – hin zu R wie Rente. Babette Dorn-Faes, Vorsitzende des Förderkreises hielt die Offenheit Lorenz´ für dessen Erfolgsgeheimnis.

Sichtlich gerührt war schließlich Jörg Lorenz selbst an der Reihe und bedankte sich bei zahlreichen Weggefährten. „Ich habe viele hundert Mal als Schulleiter unterschrieben. Ich hätte dabei lieber als Mannschaftskapitän oder Teamchef unterzeichnet. Das Team hat mich immer ertragen und getragen. Ich bin stolz auf vieles, was wir gemeinsam an unserer Schule bewegt haben.“ Einen besonderen Dank richtete er dabei an Konrektorin Sonja Langmann. „Der Abschied fällt schwer, ist aber bewusst so gewählt“, so Jörg Lorenz weiter. Er werde die dazugewonnene Zeit dazu nutzen Kontakte zu pflegen, sich noch mehr der Musik zu widmen und auch einfach mal zu faulenzen.