Pfingstferien Urlaub überflüssig

Rena Weiss und Mathias Schmid

Pfingstferien, Urlaubszeit: Viele Leute haben sich nach Italien, Frankreich oder anderswo aufgemacht. Dabei konnte das Wetter in der Region am Wochenende durchaus mithalten. Bei Temperaturen bis knapp 30 Grad zog es die Menschen nach draußen. Die BZ hat auf einem Streifzug durch den Kreis einige getroffen.

Im Bürgergarten in Bietigheim haben Manfred und Nela Mauermann ihre Freunde Thorsten Wollmann und Anne Förster am Sonntag mit einem späten Frühstück unter den Bäumen überrascht – „als Dankeschön für die gute Freundschaft“, betont Nela Mauermann. „Die Einladung war extra auf 11.58 angesetzt, dass es noch als Frühstück zählt“, sagt Manfred Mauermann, der als DJ erst um 8 Uhr morgens den Weg ins Bett gefunden hatte. „Trotzdem ist er für uns aufgestanden“, freut sich Anne Förster. Trotz langjähriger Freundschaft ist es der erste Brunch des Quartetts im Bürgergarten. „Aber das kann sich in Zukunft durchaus wiederholen“, ist Thorsten Wollmann begeistert von der Einladung. „Wenn man hier wohnt, macht man das eigentlich viel zu selten“, sagt Manfred Mauermann.

Freibad und Spielplatz

Familie Dawidowski aus Malmsheim hat gleich beide Wochenendtage in Bönnigheim verbracht. Nach Freibad am Samstag ging es am Sonntag auf den gerade eröffneten Spielplatz am Mühlbach (siehe Seite 14). „Wir finden es toll in Bönnigheim und kommen oft hierher“, sagt Papa Lukas. Er und seine Frau Monika haben es sich auf einer Bank gemütlich gemacht, während sich der fünfjährige Nikodem an den Wasserspiel-Elementen vergnügt. Dominik beobachtet seinen Bruder und die anderen Kinder aus dem Kinderwagen heraus. Für Mama Monika ist der neue Spielplatz noch ein Grund mehr, nach Bönnigheim zu kommen. „Er ist richtig schön geworden“, lobt sie.

Werner und Rosemarie Fiedler sind von Freudental aus zum Kelterplatz nach Hohenhaslach gewandert. Dort bewirtet die Strombergkellerei Gäste. Zu dieser Saison wurde die ehemalige Traubenannahmestelle ausgebaut. Zu den Bierbänken im Außenbereich sind nun auch im Innern Garnituren dazugekommen. Grund, sich nach drinnen zu verziehen, gibt es aber am Sonntagmittag nicht. Das Ehepaar aus Kleinsachsenheim ist bei Weitem nicht zum ersten Mal hier. „Das ist ein tolles Ausflugsziel – zu Fuß und mit dem Rad“, betont er. Auf dem Weg mache man nette Bekanntschaften.

Als „etwas gezeichnet“ betitelt sich eine Radlergruppe aus Stuttgart und Ludwigsburg, als sich das Trio in der Innenstadt von Besigheim ein Eis gönnt. Jeder hat bereits 42 Kilometer in den Beinen. Von Ludwigsburg über Asperg, Bissingen und Löchgau ging es nach Bönnigheim und von da aus weiter nach Besigheim. Im letzten Drittel geht es über Bietigheim zurück nach Ludwigsburg. „Es lohnt sich auf jeden Fall“, sagt Gila Falk, die sich nach zwei Jahren Rad-Abstinenz zu dieser großen Tour überreden ließ. „Aber nur unter der Sicherheit, dass immer eine S-Bahn-Station in der Nähe ist.“ Birgit Sommer und ihr Mann Achim, beide erprobte Radfahrer, freuen sich vor allem auf das letzte Stück und „den schönen Radweg von Besigheim nach Bietigheim“.

Info Auch heute gibt es den BZ-Ferientipp: der Fürstenstand.