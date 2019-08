Ferienzeit ist Reisezeit. Das trifft nicht nur auf die Menschen im Landkreis Ludwigsburg zu, sondern auch anderenorts. Und die Region wird auch als Urlaubsziel selbst immer beliebter. Das zeigen Zahlen aus der Tourismusstatistik des Landestourismusministeriums und Daten des Statistischen Landesamts. In der Region Stuttgart steigen die Übernachtungszahlen kontinuierlich an. Waren es 2016 noch knapp 8,5 Millionen Übernachtungen pro Jahr, zählte man vergangenes Jahr schon knapp 9,1 Millionen. Auch von Januar bis Mai 2019 gab es im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Plus von vier Prozent. Ähnlich sieht es im Landkreis Ludwigsburg aus. 2016 gab es 984 000 Übernachtungen, 2018 schon knapp 1,1 Millionen. Mit 840 000 Übernachtungen machten dabei Besucher aus dem Rest der Republik den Bärenanteil an Touristen im Landkreis aus. Dahinter folgen Besucher aus Polen (17 200), Österreich (17 000) und Spanien (15 800).

Nur bezogen auf das „3B-Land“, also die Tourismusvereinigung um Bietigheim-Bissingen, Bönnigheim und Besigheim, kann auch ein leichter Anstieg an Übernachtungen beobachtet werden. Rund 122 500 waren es 2016 und im vergangenen Jahr waren es rund 124 700. Noch deutlicher wird es im Zehn-Jahres-Vergleich: 2009 gab es in den Städten zusammen nur 77 500 Übernachtungen.

Das nur geringe Wachstum bei den Übernachtungszahlen hängt laut 3B-Tourismusbericht mit der Bettenanzahl zusammen. Da diese nahezu gleich geblieben sei, stagniert die Übernachtungszahl fast. Im Land Baden-Württemberg sei die Bettenzahl in den vergangenen vier Jahren um 14 900 auf insgesamt 409 000 Betten gestiegen. Das ist ein Zuwachs von vier Prozent. In Bietigheim-Bissingen dagegen sei die Bettenzahl fast gleich geblieben.

Mehr Betten, mehr Gäste

Das verdeutliche, so der Bericht weiter, dass Zuwächse bei den Übernachtungszahlen einhergehen mit mehr Betten. In Bietigheim-Bissingen komme noch hinzu, dass das zweitgrößte Hotel, das Parkhotel, seit 2017 keinen geregelten Restaurantbetrieb mehr unterhält und dass das größte Haus, das Hotel Otterbach, aufgrund von Personalmangel an einzelnen Wochenenden den Hotelbetrieb einstelle.

In Besigheim gab es aufgrund der Aufnahme des Wohnmobilplatzes in der Statistik einen massiven Zuwachs an Ankünften und Übernachtungen. In Bönnigheim gibt es das Phänomen, dass in den vergangenen vier bis fünf Jahren die geraden Jahre immer sehr stark sind und die ungeraden schwächeln. So war 2018 wieder ein sehr gutes Jahr, das die Verluste aus 2017 wettmachen konnte. Einen Grund für diese Schwankungen ließ sich laut Bericht bislang nicht ausmachen.

Aber was zieht die Leute in den Landkreis? Neben Natur und Fachwerkhäusern gibt es eine Reihe von Sehenswürdigkeiten, die in den vergangenen Jahren mehr Menschen anzogen als zuvor. Dazu gehört das Blühende Barock in Ludwigsburg, das nach eigener Auskunft 2017 rund 550 000 Besuche und 2018 schon etwa 600 000 zählte. Das Residenzschloss lockt auch jährlich Hunderttausende an. 2017 waren es gut 350 600, im vergangenen Jahr mit 359 600 deutlich mehr.

An Blüba und das Schloss kommt, was die Zahlen angeht, im Landkreis kaum jemand heran. Ganz in der Nähe gibt es aber mit Tripsdrill ein weiteres touristisches Schwergewicht. Kurz hinter der Landkreisgrenze in Cleebronn gelegen, besuchten den Erlebnispark laut Pressesprecher Birger Meierjohann 2017 rund 750 000 Menschen und im vergangenen Jahr sogar 765 000. „Das entspricht dem bodenständigen Selbstverständnis von Tripsdrill“, sagt Meierjohann. Keine großen Sprünge, aber ein beständiger Anstieg sei auch über einen längeren Zeitraum betrachtet zu verzeichnen.

Deutlich kleinere Brötchen backen da die Städte mit ihren Museen. Das Ludwigsburg Museum hat 2018 gut 31 300 Besucher angelockt, die Städtische Galerie in Bietigheim 23 000, das Hornmold­haus 18 000.