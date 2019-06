An der Kreuzung Asperger Straße und Hofäckerstraße in Tamm ereignete sich am Montagabend gegen 20.30 Uhr ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein ortsauswärts fahrender Motorradfahrer stieß mit der Fahrerin eines VW Golf zusammen, die von Asperg her kommend in die Hofäckerstraße abbiegen wollte. Der Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle, seine Beifahrerin wurde schwer verletzt, teilt die Polizei auf Nachfrage der BZ mit. Durch die Kollision wurde der Golf gegen ein zweites Auto geschoben. Die VW-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Die Verbindungsstraße zwischen Asperg und Tamm musste vorübergehend voll gesperrt werden. Die Ermittlungen dauern laut Aussage der Polizei noch an.