Auszeichnung Unesco erklärt Schäferlauf zum Kulturerbe

Große Freude in Markgröningen: Die Traditionsveranstaltung schlechthin wird von der Unesco in das Bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes ausgenommen. Ein Grund war, dass die Veranstaltung den Beruf des Schäfers fördere. © Foto: Privat

Markgröningen / bz

Der Schäferlauf wird in das Bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen, dies gab die Deutsche Unesco-Kommission im Rahmen der Kultusministerkonferenz am Dienstag in Berlin bekannt. Die drei Schäferlaufstädte Bad Urach, Markgröningen und Wildberg hatten den entsprechenden Antrag vor rund einem Jahr gemeinsam erarbeitet und eingereicht.

„Wir freuen uns sehr über diese große Anerkennung für unser Fest“, sagte Markgröningens Bürgermeister Rudolf Kürner nach Bekanntwerden der Auszeichnung, „denn nur wenige Bräuche und Heimatfeste können auf eine so lange und lebendige Tradition zurückblicken wie der Schäferlauf“. Auch in den beiden anderen Schäferlaufstädten knallen heute die Korken. „Wir wollen die Auszeichnung später auf jeden Fall noch gemeinsam mit Bad Urach und Wildberg feiern, sobald wir die Ernennungsurkunde offiziell in Händen halten“, wie Kürner abschließend anfügte.

Der Schäferlauf befindet sich mit dieser Auszeichnung in guter Gesellschaft. So zählen zum Beispiel auch die Schwäbisch-Alemannische Fastnacht oder die Passionsspiele in Oberammergau zum Immateriellen Kulturerbe.

Das Expertenkomitee der Unesco würdigt in ihrem Schreiben zur Anerkennung des Schäferlaus diesen als wandlungsfähige Kulturform mit jahrhundertelanger Tradition. Sie trage zum Erhalt des spezifischen Wissens und Könnens der Schäfer bei und zeige dieses gleichzeitig anschaulich für die Öffentlichkeit. Auch die generations- und herkunftsübergreifende Mitwirkung der lokalen Bevölkerung an der Tradition sei sehr positiv hervorzuheben. Die Neugründung von Vereinen zeuge von der Lebendigkeit der Tradition sowie dem großen zivilgesellschaftlichen Engagement zur Erhaltung und Weitergabe dieser, so die Unesco. Beachtenswert sei auch der Beitrag der Kulturform zur Etablierung von Städtepartnerschaften und zum überregionalen Austausch.

Mit der Aufnahme in das Verzeichnis ist keine automatische finanzielle Unterstützung verbunden. Die Auszeichnungsveranstaltung und feierliche Urkundenübergabe zur Ehrung der Neuaufnahmen in das Bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes findet wohl Mitte 2019 statt.