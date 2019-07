Die neuen selbst kreierten Möbelstücke verleihen dem Oberriexinger Jugendhaus eine gemütliche Atmosphäre. Eine Sitzecke und ein Couchtisch aus Paletten stehen dort, wo früher andere Möbel den Raum füllten. Diese hatten Anwohner gespendet. Die 17-jährigen Schüler Chiara Fiorino und Paul Espenner waren mit der Neugestaltung des Raums beauftragt. „Wir haben das im Rahmen des Projektmanagements, an unserer Schule, gemacht“, erzählt Fiorino, die das Berufliche Schulzentrum in Bietigheim-Bissingen besucht. Gemeinsam mit Espenner und anderen Mitschülern verschönerten sie den Jugendtreff. Vor der Umsetzung ihrer Ideen sind sie gewisse Phasen durchgegangen. „Wir haben die Projektziele erstellt und Kostenplanungen gemacht.“ Dann setzten sie die Theorie in die Praxis um. „Wir haben die Wand zweimal gestrichen, die vorherigen Wandfarben waren nicht so ansprechend“, findet Fiorino. Ein Hirschmotiv schmückt nun die weiße Wand. „Das haben wir mit einer Schablone und Sprayfarbe hinbekommen“, sagt der Junge. Hinzu sind noch LED-Lichter gekommen. „Die lassen den Raum angenehmer wirken“, so Fiorino. Für die Renovierung hatte das Schülerteam 500 Euro zur Verfügung. „Wir sind den Sponsoren sehr dankbar“, so die Berufsschüler.

Aber nicht nur an der Innengestaltung des Jugendhauses hat sich etwas geändert, sondern auch am Team. Katrin Katzenwaden ist seit 15 Jahren Aufsichtsperson. Der Stimmenkönig und stellvertretende Bürgermeister, Liam Max Oberdorfer, unterstützt sie jetzt. „Die Entscheidung, dass er hier ehrenamtlich mitarbeitet, stand schon vor der Wahl. Er hat einen guten Draht zu den Jugendlichen“, berichtet Wittendorfer. „Meine Anwesenheit soll die Jugendarbeit stärken“, bestätigt der 18-Jährige. Somit hat das Jugendhaus ab jetzt längere Öffnungszeiten. „Statt Quatsch zu machen, halten sich Jugendliche hier im Gewerbegebiet auf, wo sie keine Anwohner stören“, so Wittendorfer zufrieden. In den letzten Jahren sei zudem der Vandalismus zurückgegangen.

„Das ist ein Signal dafür, dass der Jugendtreff etwas bewirkt“, so der Schultes. „Das Jugendhaus ist richtig in die Jahre gekommen“, sieht der Bürgermeister dennoch ein und möchte in dem Ort, wo sich junge Menschen treffen, mehr investieren.

Eine Generalsanierung steht bevor. Bodenbeläge müssen erneuert werden und die Speicheröfen müssen auch wegen des hohen Energiebedarfs raus. Auch die übrigen Wände sollen gestrichen werden. Eine Renovierung der Toiletten sei ebenso notwendig und an der Verkabelung muss noch gearbeitet werden. Zwischen 75 000 und 80 000 Euro wird der Umbau kosten. Vorrang hat laut Wittendorfer die Elektrik und „ab September alles weitere“. Die Sanierung wird abschnittsweise stattfinden und voraussichtlich sieben Monate dauern.

Zwar ist das Jugendhaus, ein Ort wo junge Leute Billard spielen, Filme schauen und Musik hören, doch so ganz aufs Internet müssen sie in Oberriexingen künftig nicht verzichten. Ein WLAN wird noch eingerichtet, der Auftrag wurde dazu bereits erteilt. Ferner soll das Jugendhaus auch noch einen zweiten Beamer bekommen.

Info Die Öffnungszeiten des Jugendhauses in Oberriexingen sind folgende: Mittwoch von 18 bis 20 Uhr, Freitag von 19 bis 24 Uhr sowie jeden zweiten und letzten Samstag des Monats von 19 bis 24 Uhr.