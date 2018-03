Musikschule Überall ist „Jugend musiziert“

Gabriele Szczegulski

Alle 32 Klaviere und 16 Flügel stehen für den Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ bereit, sind gestimmt und warten darauf, eingesetzt zu werden. „Das war eine logistische Meisterleistung“, sagt Reimund Schiffer, Leiter der Musikschule Bietigheim-Bissingen und Ausrichter des Wettbewerbs, der vom Landesmusikrat Baden-Württemberg veranstaltet wird. Ab diesem Mittwoch und noch bis Sonntag, 18. März, musizieren 1700 Schüler aus dem ganzen Land, Sieger der Regionalwettbewerbe, um die Landesmeisterschaft und die Möglichkeit, zum Bundeswettbewerb zu gehen.

Seit Dezember vergangenen Jahres, so Schiffer, „mache ich nichts anderes, als den Landeswettbewerb vorzubereiten“. Dabei sei die Stadt zum Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ gekommen, „wie die Jungfrau zum Kinde“, sagt Schiffer. Nachdem 2014 die Musikschule den kleinen „Jugend jazzt“-Wettbewerb ausgerichtet habe, sei der Landesmusikrat „uns in den Ohren gelegen, den Landeswettbewerb ‚Jugend musiziert’ zum ersten Mal auszurichten.“ Als Chance, die Stadt als kulturellen Ort der Vielfalt zu präsentieren, sich „von der besten Seite zu zeigen“ habe auch der Gemeinderat die Ausrichtung gesehen. Und hat dafür 45 000 Euro in die Hand genommen, das ist der Eigenanteil des Ausrichters an den Gesamtkosten von 200 000 Euro. Zusätzlich, so Schiffer, habe der Gemeinderat 15 000 Euro für Werbemaßnahmen, Flyer und Öffentlichkeitsarbeit bewilligt.

Zudem haben Institutionen der Stadt und der an der Musikschule beteiligten Gemeinden ein Rahmenprogramm an Führungen und Sonderveranstaltungen ausgearbeitet, die in einer Broschüre zusammengefasst sind. „Wir erwarten insgesamt 4000 Menschen in der Stadt, Begleitpersonen der Schüler, und wollen diesen die Stadt und die Region zeigen“, sagt der Musikschulleiter. Dieses Rahmenprogramm ist kostenlos.

Zudem gibt es am Samstag von 11 bis 14 Uhr Straßenmusik von Ensembles der Musikschule Bietigheim-Bissingen, aber auch aus anderen Orten. „Wir wollen, dass Jugend musiziert sichtbar in der Stadt wird“, sagt Schiffer und betont, dass alle Wettbewerbe öffentlich sind. „Besucher sind nicht nur erwünscht, sondern sehr willkommen, auch in unserem Café, damit die Veranstaltung überall zu spüren ist“, sagt er.

Die Wettbewerbe finden in insgesamt 20 Räumen in Bietigheim-Bissingen, aber auch in Sachsenheim, Freudental, Löchgau, Ingersheim und Tamm statt, in den Gemeinden, die auch an der Musikschule Bietigheim-Bissingen beteiligt sind. An jedem Veranstaltungsort muss nicht nur ein Wertungsraum zur Verfügung stehen, sondern zwei Übungsräume für die Schüler und ein Jurorenraum. Und in allen drei Räumen muss ein Klavier oder Flügel stehen.

Mehr als 100 Juroren

120 Juroren werden rund um die Uhr von den Helfern der Musikschule betreut und verpflegt. 400 ehrenamtliche Helfer stehen Reimund Schiffer zur Seite. „Das hat mich sehr überrascht und gefreut, wie viele Musikschullehrer, Eltern und Schüler mithelfen“, sagt Schiffer, der sich ob der langfristigen Planung sicher fühlt, dass alles glatt läuft. „Aus Heidenheim, dem Ausrichter des Landeswettbewerbs im vergangenen Jahr, kam das Signal, dass sie das Ganze zu spät angegangen sind und deshalb in der Ausführung leichte Probleme hatten, das wollten wir von Anfang an vermeiden“, sagt Schiffer. Er ist aber auch dankbar, dass er von allen Seiten Rückenwind bekam: „Auch in den anderen Orten gab es nur positive Unterstützung.“

Im Schloss gibt es während der Wertungsspiele ein Café. Im Wettkampfbüro, ebenfalls im Schloss, laufen alle Fäden zusammen. Fünf Mitarbeiter des Landesmusikrates sind immer vor Ort. Dort kommen auch die Ergebnisse aus dem Wettbewerben an und werden zeitnah ins Internet gestellt. Besagte 16 Flügel und 32 Klaviere stehen in den Veranstaltungsräumen bereit. Teilweise, wie im Rathaus Ingersheim, waren sie vorhanden. Teilweise wurden die Klaviere der Musikschule verteilt. Der Rest der Tasteninstrumente wurde von Klavierhäusern aus der Region kostenlos zur Verfügung gestellt. An die 100 Stimmungen, so Reimund Schiffer, werden während der fünf Wettbewerbstage organisiert, Klavierstimmer stehen die ganze Zeit parat.

24 Schüler aus der Musikschule

Von der Musikschule Bietigheim-Bissingen haben sich 24 Schüler für den Landeswettbewerb qualifiziert. „So viele wie noch nie, darauf sind wir sehr stolz“, so der Musikschulleiter. Die Wertungskategorien von „Jugend musiziert“ wechseln im Dreijahres-Turnus. „Das macht das Ganze spannend“, sagt Schiffer. Zum ersten Mal gibt es auch während des Wettbewerbs ein Konzert der Preisträger, am Samstag, 17. März, 19 Uhr, im Kronenzentrum. „Die Ausrichtung war eine Riesen-Herausforderung für uns, war aber auch reizvoll. Wir sind sehr stolz darauf, dass jetzt alles steht“, sagt Reimund Schiffer.