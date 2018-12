Unfall Über die A 81 geschleudert

Ludwigsburg / bz

Auf Höhe der Anschlussstelle Pleidelsheim ereignete sich am Freitag gegen 8.45 Uhr ein Unfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 68-jähriger Peugeot-Fahrer war auf dem linken der drei Fahrstreifen in Richtung Stuttgart unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle wollte er laut Polizei auf den mittleren Fahrstreifen wechseln. Er sah, dass nahezu zeitgleich ein anderer Verkehrsteilnehmer im Begriff war von rechts in die Mitte zu wechseln. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, trat der 68-Jährige auf die Bremse, wich nach links aus und prallte in die Leitplanke.

Anschließend schleuderte der PKW zurück nach rechts, über alle drei Spuren, bis in den Grünstreifen. Der Fahrer und seine 64-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der PKW war nicht mehr fahrbereit. Er wurde abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme und der Bergemaßnahmen wurden die rechte Spur und der Standstreifen teilweise gesperrt. Es entstanden jedoch laut Polizeimitteilung keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf 3000 Euro.