Schwerpunkt Fachwerk Über 120 Jahre lang immer wieder vom Abriss bedroht

Pleidelsheim / Jörg Palitzsch

Von Ingersheim kommend fährt man auf der Hauptstraße in Pleidelsheim direkt auf das Alte Rathaus zu. Von dieser Richtung aus sieht man nur die helle Westfassade, das kunstvolle Fachwerk zeigt sich in seiner ganzen Pracht an den drei anderen Gebäudeseiten.

Im Alten Rathaus selbst ist Holz überall gegenwärtig, vor allem im oberen Raum, der für Veranstaltungen und Trauungen genutzt wird. Dort riecht es nach altem Holz und senkrechte Balken stützen das Dach ab. Die kleineren Räume darunter erhalten durch eine farblich und geometrisch einfache Bemalung des Holzwerkes eine ganz eigene Atmosphäre.

Im Pleidelsheimer Heimatbuch aus dem Jahre 1994 wird das Alte Rathaus als „städtebauliches Herz“ der Gemeinde bezeichnet und es ist nur Glück, dass das Gebäude überhaupt noch steht. In den Jahren 1613 und 1614 in der Blütezeit des wohlhabenden Bauerndorfes erbaut, überstand das Gebäude stürmische Zeiten. Die Pest, den Dreißigjährigen Krieg, die Überfalle der Franzosen, zwei Weltkriege und unzählige Schultheißen und Bürgermeister. Auf einer Tafel sind sie alle zu lesen. Die Liste endet mit Erwin Paulus, der 16 Jahre lang Pleidelsheimer Verwaltungschef in der Spargel- und Tabakgemeinde war.

Geprägt wird der Charakter des Gebäudes von einem weitgehend offenen und verglasten Erdgeschoss in sogenannter Laubenform, auf dem das mächtige Holzgebälk aufsitzt. So hatte das Alte Rathaus im Erdgeschoss eine Kaufhalle, die später geschlossen wurde. Heute werden in diesem großen Raum Hochzeiten gefeiert.

Es hätte aber auch anders kommen können. Schon 1847 dachte man über eine Verlegung der Verwaltung nach, auch ein Rathausneubau war im Gespräch. Mehr als 100 Jahre später wollte man das Rathaus dann abreißen, man hatte aber kein Geld für einen Neubau. Das Straßenbauamt hatte 1973 dann Gleiches vor. Mit einem Abriss, diskutiert wurde auch eine Versetzung des ganzen Gebäudes, wollte man die Verkehrsprobleme an dieser Stelle in den Griff bekommen.

Ein Umdenken erfolgte Mitte der 70er-Jahre. Am 1. Juli 1974 wurde der Erhalt grundsätzlich beschlossen. Eindeutig war dann der Bescheid des Landratsamtes vom 26. März 1981. Darin wurde der Abbruch des Alten Rathauses endgültig untersagt und auch eine Versetzung nicht zugelassen. Dem folgte der Gemeinderat im Mai 1983, der eine grundlegende Renovierung vorsah. Seitdem trägt das Gebäude die alte Holzbaukunst noch prächtiger zur Schau.