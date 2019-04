Die Solarconsult AG mit Sitz in Freiberg liefert innovative Technologie und individuelle Lösungen für den Endverbraucher, um Solar-Strom zu produzieren. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und ist seither in der Solarbranche aktiv. Deutschlandweit wurden nach Angaben des Unternehmens bereits mehr als 3500 Anlagen konzeptioniert und installiert.

Wind und Sonnenstrom

Die AG aus Freiberg und Deset LED GmbH haben jetzt einen ersten sogenannten „Win Tower“ auf der Nordoel Tankstelle an der B 109 in Diedrichshagen (Greifswald) errichtet. Der Werbeturm von Nordoel produziert Ökostrom aus Wind- und Solarenergie und bietet Platz für Werbeflächen und zwei LED-Videoboards.

Das Besondere an dem Turm ist, so Ralf Kleinknecht, Vorstand der Solarconsult AG, dass der Tower auch noch mit einer E-Tankstelle mit einer Typ 2 Ladesäule für Elektroautos ausgestattet ist. Denkbar wären aber auch die Aufladung von E-Bikes und Pedelecs, so Kleinknecht weiter. Eine weitere Besonderheit ist, dass der Turm nicht nur eine nach Süden ausgerichtete Solarfläche aufweist, sondern mit seinen Modulen Helligkeit aus allen vier Himmelsrichtungen zieht. „Es gibt also von morgens bis abends Leistung“, so Kleinknecht.

Mit 56 Solarmodulen und einer vertikal drehenden Darrieus-Windturbine produziert Werbeturm in Diedrichshagen nach Unternehmensangaben bis zu 3000 kWh Ökostrom jährlich. Über die zwei LED Videoboards mit insgesamt 8 Quadratmetern Displayfläche steht Nordoel eine Kommunikationsfläche für aktuelle Angebote zur Verfügung. Der Turm ist 10 Meter hoch und so konzipiert, dass er Windgeschwindigkeiten in Windlastzone IV problemlos standhält.

Der „Win Tower“ ist ein „Plus-Energie-Werbeturm“, da er in seiner Jahresenergiebilanz mehr Strom erzeugt, als für Beleuchtung und Betrieb benötigt wird, heißt es aus dem Freiberger Unternehmen weiter. Bei einem Turm, der bei OBI in Öhringen steht, wird der mehr erzeugte Strom in den Baumarkt eingespeist. Möglich wird dies vor allem durch die innovativen und energiesparenden Videoboards von Deset LED, welche einen um 40 Prozent geringeren Energiebedarf aufweisen als herkömmliche LED-Boards, so Birol Yilmaz, Geschäftsführer der Deset LED GmbH aus Ludwigsburg.

Stolperstein Genehmigung

Auch im Landkreis Ludwigsburg gab es Ansätze für solch einen Turm, dies wurde allerdings wieder verworfen. Mit ein Grund ist die nötige Genehmigung, so Kleinknecht. Im Prinzip lasse sich die nach den vier Himmelsrichtungen ausgerichtete Modultechnik auch auf Häuser übertragen. Dies müsste allerdings schon bei der Planung eines Hauses berücksichtigt werden, so Ralf Kleinknecht. Wenn ein Haus erst einmal stehe, werde es schwierig.

Dagegen gibt es für den Werbeturm viele Einsatzmöglichkeiten – neben Tankstellen auch auf Parkplätzen von Verbrauchermärkten, sowie Firmengelände und kommunalen Flächen. Mehr über die Türme der Freiberger Solarconsult AG inklusive dem Monitoring über die tägliche, monatliche und jährliche Stromleistung gibt es im Internet.

www.wintower.de