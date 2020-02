Es ist katastrophal.“ Jan Franke, Gründer und Leiter der Tierrettung Unterland e.V., steht noch unter dem Eindruck seines Einsatzes in Australien. Zusammen mit sechs weiteren Tierrettern aus vier Tierrettungsorganisationen war er im Januar für 16 Tage „Down Under“, um verletzten Tieren in der Region Cooma/Numeralla im Süden von New South Wales zu helfen.

„Zum Teil waren die Brandherde noch aktiv dort“, erzählt der 28-Jährige, der hauptberuflich beim Rettungsdienst Ludwigsburg als Sanitäter arbeitet. „Wir haben über 100 verletzte Tiere in der Zeit gerettet, versorgt und betreut.“ Zuvor hatte die Crew auf einer Wildtierstation, die von einer Deutschen geleitet wird, einen Crashkurs im Fangen von Kängurus, Koalas und Wombats erhalten.

Viele Lebensräume seien komplett zerstört, so Jan Franke. „Die Pflanzenwelt wird sich schnell erholen, aber für die Tierwelt sind die Folgen heftig.“ Von der australischen Bevölkerung ist das Rettungsteam mehr als herzlich empfangen worden. In einem Baumarkt, in dem das Team für Futter- und Wasserstationen Material einkaufte, brach die Kassiererin in Tränen aus, als sie erfuhr, wofür der Großeinkauf gedacht war. „Das haben wir wirklich mehrmals erlebt, auch, dass uns die Leute Geld als Spende in die Hand gedrückt haben“, berichtet Jan Franke.

Es habe durchweg nur positive Reaktionen für ihren Einsatz gegeben. Etwas, das hier in Deutschland durchaus anders sei. „Hier müssen wir für jedes Fitzelchen kämpfen, weil wir was Neues sind“, so die Erfahrung des engagierten Tierretters.

Vor fünf Jahren hat er die Tierrettung Unterland e.V. gegründet. Eine Organisation, die sich rein über Spenden und Rechnungen für ihre Einsätze finanziert. Rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, ist Jan Franke mit seinem Team von elf ehrenamtlichen Tierrettern in einem 3500 Quadratkilometer großen Gebiet von Heilbronn über Leonberg bis Heidelberg unterwegs.

Drei Einsatzfahrzeuge sind in Mundelsheim, Neckarsulm und Sinsheim stationiert. Die Tierretter werden intern zu qualifizierten Tiersanitätern ausgebildet. „Das ist im Grunde wie beim Rettungsdienst für Menschen auch“, so Jan Franke.

In Baden-Württemberg gibt es derzeit fünf professionelle Tierrettungsorganisationen. Der Neckarsulmer ist auch ehrenamtlich bei der Freiwilligen Feuerwehr tätig, den Rest seiner so genannten Freizeit widmet er der Tierrettung. „Für mich ist das der normale Alltag, ob Mensch oder Tier.“

Jährlich mehr als 1000 Einsätze

Die Tierrettung wird bei medizinischen Notfällen eingesetzt, zum Beispiel bei Verkehrsunfällen mit Hunden, aber auch in Notlagen, wenn sich etwa ein Tier verfangen hat. Verletzte Tiere werden im Einsatzwagen erstversorgt, stabilisiert und dann in die nächste Tierklinik gebracht. Auch für Fundtiere ist die Tierrettung unterwegs. Als Notfalltransport werden Tierarztfahrten durchgeführt. Vor fünf Jahren waren es noch 361 Einsätze im Jahr, inzwischen sind es über 1000 jährlich.

„Unsere Hauptsaison ist von April bis September, da sind viele Leute mit ihren Tieren draußen und da werden auch viele Tiere in Notlagen gefunden“, weiß Jan Franke. Die Tierrettung hilft auch Wasser- und Greifvögeln. Nicht zuständig ist die Organisation für Wildtiere, das fällt in die Zuständigkeit der Jagdpächter bzw. Förster. Und natürlich wird auch die Tierrettung manchmal für Notfälle angerufen, die keine sind: „Das ist wie in der Humanmedizin und wird leider auch immer schlimmer.“

Freiwillige Helfer werden dringend gebraucht, aber, so die Erfahrung von Jan Franke, viele unterschätzen den enormen Zeitaufwand. „Wir brauchen nicht nur Leute, die helfen wollen, sondern zeitlich auch können.“

Nach den Anfangsjahren ist die Tierrettung inzwischen in die Unterstützung von Polizei, Feuerwehr und weiteren Hilfsorganisationen größtenteils gut eingebunden. Jan Franke freut sich darüber und wünscht sich für die Zukunft noch eine intensivere Zusammenarbeit.

Kein Privatleben

Auch in Zukunft wird sich der 28-jährige Franke jede freie Minute für Tiere in Not einsetzen, ist er überzeugt. Belohnt wird dieser Einsatz auch durch viele Erfolgserlebnisse: wenn zum Beispiel ein Hund, der bei einem Autounfall aus dem Auto geschleudert wurde und einen Tag vermisst war, unverletzt wiedergefunden wird, oder Fuchswelpen unversehrt aus einer Regenrinne gerettet werden können. Für Jan Franke spielt es keine Rolle, dass er kein Privatleben hat: „Das brauche ich auch nicht, ich lebe für die Tierrettung.“

www.tierrettung-unterland.de