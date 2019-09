In den Burggraben des Gefängniskrankenhauses Hohenasperg führt ein besonderer Programmpunkt innerhalb des Asperger 1200-Jahre-Stadtjubiläums: Am Freitag hatte das Theater Lindenhof mit seinem Stück „Lass‘ mich atmen, oh gnädiger Himmel“ Premiere. Die Schauspieler gaben ihrem Publikum authentische Einblicke in das, was als Querdenker oder Freigeister verschrieene Dichter und Denker von Schubart bis hin zum RAF-Sympathisanten über 300 Jahre erleiden mussten. Im Gegensatz zu einem Mitläufer mit „Persilschein“.

Sonderrolle für Remstalrebell

Der Remstalrebell Helmut Palmer (Franz Xaver Ott) bekam vor den Augen von Justizminister Guido Wolf eine Sonderrolle in Gestalt des Herzogs Carl Eugen und fiel dabei zum Amüsement der Zuschauer immer wieder in sich selbst als Rebell zurück. Das Theater Lindenhof tauchte tief ein in die Leben der Protagonisten, die sich posthum gesehen so sehr für die Rechtsstaatlichkeit verkämpft haben, dass sie, bei den Herrschern in Ungnade gefallen, bis zu zehn Jahre lang die „Hölle“ hinter den Mauern der Festung Hohenasperg erleiden mussten. Der „Wärter“ (Sebastian Schäfer) versprach nicht zu viel, als er sagte: „So war es.“ In dem Stück von Christof Küster (Text und Regie) schaute zufällig Helmut Palmer als Besucher vorbei. Er bekam die Rolle des Herzogs, der die 1756 bis 1764 inhaftierte Opernsängerin Marianne Pirker (Sandra Hartmann) mit dem eigentlichen Männergefängnis bestraft, weil sie mit seiner Gattin zu viel über seine Seitensprünge tratscht und ihr zur Trennung rät.

Über eine Heimtücke landet auch der nach Ulm ins Exil geflüchtete Ludwigsburger Stadtorganist Christian Friedrich Daniel Schubart (Dietmar Kwoka) zehn Jahre lang in der „Hölle“ von „düsterer Felsengrotte“, wo ihn das „Schreibverbot zur geistigen Austrocknung“ beinahe dahin rafft. Verzweifelt zählt er seine Tritte und Pulsschläge. Ein leuchtender Wurm, der seine Wand bekriecht, wird zum Gesellschafter der Theaternacht im Festungsgraben.

Licht im Schubartturm

Hoch droben im heutigen Schubartturm brennt Licht. Der aufmüpfige Gefangene Schubart schmuggelt sein Gedicht „Die Fürstengruft“ nach draußen und macht den Hohenasperg erst zu einem „richtigen Theater“. Friedrich Schiller, „der Seckel“, von Schubart zu „Die Räuber“ inspiriert, kommt auch zu Besuch.

Dass bei der Beratung des Jagdgesetzes die humanitäre Behandlung von Tieren besprochen wird, bringt dem „Affenwerner“ jeden zweiten Tag Hofgang. Er bleibt bis 1849 in Haft. In seine zu einem Tierpark umgewandelte Wirtschaft in der Stuttgarter Sofienstraße war auch der Märzrevoluzzer Gottlieb Rau (Dietmar Kwoka) gekommen, um die demokratische Republik auszurufen. Massen kamen dann nicht zur Volksversammlung nach Cannstatt mit Hecker und dem putschgescheiterten Radikaldemokraten Struve, sorgten doch 300 Rottweiler eher für einen „Zwetschgenfeldzug“ beim gleichnamigen Schnaps. „Affenwerner“ baut auf dem Hohenasperg seinen Tierpark weiter aus, während sich Helmut Palmer in Aktualisierung des Stückes über den „toupierten Schädel“ von Donald Trump lustig macht. Im Gegensatz zu Palmer scheint der „Affenwerner“ wenigstens einigermaßen „geläutert“.

Fluchtversuch vom Hohenasperg

Februar 1905, die „Irrenabteilung“ wird mit dem zu drei Jahren und drei Monaten verurteilten Betrüger Walter Hinrik Dorn (Robert Arnold) eröffnet. Er liefert den ersten Klassiker von Fluchtversuch aus dem Gefängnis mit zusammengeknüpften Bettlaken, um im Januar 1941, nach Berlin überstellt, innerhalb der „T 4-Aktion“ (Ermordung von Behinderten jeglicher Art) als schizophrener Geisteskranker getötet zu werden. Inzwischen hat Kriminalinspektor Feik 2500 Roma und Sinti auf den Hohenasperg bringen lassen, um sie aus dem „Sammellager weiter auf Fahrt in den Tod zu schicken“, soweit sie keine „NZ“ (Nicht-Zigeuner) waren. Mit Herbert Böhme (Bernhard Hurm) wird der „Aschberg“ in Sachen Entnazifizierung unter amerikanischer Flagge schnell fertig, denn er wird binnen eines Jahres zum „Mitläufer“ erklärt und bekommt den „Persilschein“.

„Forelle“ gibt den Auftakt

Schubarts auf dem Hohenasperg geschriebene „Forelle“ gibt den Auftakt für Johannes Thimme (Kathrin Kestler), der 1983 mit anderen wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung namens Rote Armee Fraktion (RAF) einsaß. Hier orientiert sich das Theater Lindenhof an Thimmes Mutter Ulrike (Nicole Schneider), die ihren Sohn im Hungerstreik sah und nach anderthalb Jahren wie „Ikarus“ in dem Lied von Bettina Wegener mit gebrochenen Flügeln wieder empfangen durfte.