Temporeduzierung Tempo 30: Die Ortsdurchfahrten profitieren

Lärm, schlechte Luft, gefährliche Situationen – es ist nicht eben angenehm, an einer Ortsdurchfahrt zu wohnen. Vor allem dann nicht, wenn es sich zugleich um eine wichtige überörtliche Verbindungsstraße handelt. Diese Dauerklage war auch Thema beim ersten Stammtisch der BZ in Löch­gau. Löchgau und das benachbarte Erligheim dürfen deshalb nur mit Tempo 30 durchquert werden. Das gilt auch für Ingersheim und Pleidelsheim, beides Orte, die an der Strecke zur Autobahnauffahrt liegen. Die Reduzierung der Geschwindigkeit hat sich bewährt, wie ein Rundruf der BZ bei den Bürgermeistern zeigt.

Sie könnte allerdings konsequenter gestaltet werden, meint Robert Feil, Bürgermeister von Löchgau. Im Juni 2016 hatte das Ergebnis des Lärmaktionsplans auf dem Tisch gelegen. Was das Landratsamt danach genehmigte, war „ernüchternd“, wie Feil damals feststellte. Erreicht wurde Tempo 30 nur im Abschnitt von der Freudentaler Straße bis zur Wilhelmstraße, danach darf wieder 50 Stundenkilometer und nach dem Ortsschild 100 gefahren werden.

Nach der Einführung gibt es bei Anwohnern inzwischen Zweifel an dem Sinn dieser Maßnahme. Die meisten Fahrzeuge würden in einem höheren Gang und damit lauter fahren, wird kritisiert. Dass nun nach der Wilhelmstraße beschleunigt werde, verursache mehr Lärm als zuvor. Eine Beschränkung auf Tempo 70 Richtung Erligheim würde helfen, den Beschleunigungslärm zu vermindern. „Die Rückmeldungen zu Tempo 30 sind von den Anwohnern eigentlich positiv“, sagte Feil, gerne hätte er auch Tempo 70 nach Erligheim umgesetzt. Rund 12 000 Fahrzeuge fahren nach den letzten Zahlen diese Strecke täglich, davon 3,3 Prozent über 3,5 Tonnen.

Natürlich gibt es immer wieder Klagen, Tempo 30 sei viel zu langsam, berichtet Rainer Schäuffele, Bürgermeister von Erligheim. Aber die stammen häufig von Autofahrern, die erwischt worden sind, weil sie zu schnell unterwegs waren. Wie viele das sind, kann Schäuffele nicht exakt sagen. Die Auswertung des Signalgerätes, das zwar anzeigt, dass jemand zu schnell fährt, aber nicht blitzt, habe ergeben, dass bis etwa Tempo 50 gefahren wird – womöglich aus Gewohnheit. Ähnlich wie in Löch­gau gilt Tempo 50 noch ein Stück weit an beiden Ortseinfahrten. Erst dort, wo die Häuser näher an die Fahrbahn rücken, muss noch einmal 20 Stundenkilometer langsamer gefahren werden. Die Anwohner jedenfalls seien mit Tempo 30 zufrieden. „Niemand fordert eine Rückkehr ein.“ Der Nachteil: Einen Kreisverkehr an der Kuhäckerstraße dürfte es so schnell nicht geben. Nach der Einführung von Tempo 30 sei diese Stelle so wenig auffällig, „dass das Land keinen Kreisverkehr bezahlen will“, sagte Schäuffele.

„Es geht ruhiger zu“

Volker Godel, Bürgermeister in Ingersheim, kann sich noch gut erinnern: „An unserer Ortsdurchfahrt waren die Feinstaubwerte ständig überschritten worden.“ Vor allem deshalb, weil sich täglich eine Flut von Lkw durch die Gemeinde wälzte. Damit sollte es aber am 1. Dezember 2011 Schluss sein. Denn da trat Tempo 30, kombiniert mit einem Lastwagen-Fahrverbot, in Kraft. Trotzdem hielten sich viele Lkw-Fahrer nicht daran, wie eine Polizeikontrolle im Jahr darauf ergab. Vor drei Jahren konnte allerdings die Feinstaub-Messstelle endgültig abgebaut werden. Fazit: Insgesamt geht es auf der Ortsdurchfahrt ruhiger zu, und die Feinstaubwerte sind gesunken. Trotzdem gibt es in den Hauptverkehrszeiten morgens und abends massive Staus, vor allem wenn es auf der A 81 wieder mal „gekracht“ hat.

Seit dem 1. Dezember 2011 gilt sowohl für Pleidelsheim, als auch für die Nachbarstadt Freiberg und die Gemeinde Ingersheim Tempo 30 auf den Ortsdurchfahrten sowie ein Lkw-Fahrverbot für Fahrzeuge, die die drei Kommunen nicht direkt anfahren müssen. Diese Regelung wurde im Rahmen der Fortschreibung der geltenden Lufteinhaltepläne angeordnet. Laut Bürgermeister Ralf Trettner haben diese Maßnahmen „Pleidelsheim sehr viel gebracht“. Neben dem Rückgang der Feinstaubwerte unter den Grenzwert von 40 Mikrogramm habe auch die Lärmbelästigung abgenommen. „Subjektiv betrachtet, sind unsere Straßen auch sicherer geworden“, meint Trettner, „obwohl ich das mit Zahlen nicht untermauern könnte“.

Info Tempo 30 ist auch eine der Forderungen einer neuen Initiative in Kleinsachsenheim.