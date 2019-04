Der Strohhalm in der Limonadenflasche, der Plastikteller für die Currywurst und die kleine Gabel für die Pommes Frites: Ab 2021 sollen alle Einwegprodukte aus Kunststoff, für die es Alternativen auf dem Markt gibt, in der Europäischen Union (EU) verboten werden. Dies haben die Mitglieder des EU-Parlaments jüngst im Rahmen einer Richtlinie beschlossen.

Aus Umweltschutzgründen verzichten aber viele Vereine im Landkreis Ludwigsburg bereits auf Plastikgeschirr sowie -besteck, Trinkhalme und Co. „Wir haben nur noch Restbestände, die schon fast aufgebraucht sind. Die Speisen werden auf normalem Geschirr aus Porzellan oder auf Papptellern serviert. Unser Getränkelieferant bietet schon lange keine Strohhalme mehr an“, so der Vorsitzende des Sängerkranzes Bietigheim, Karl-Heinz Menrath.

Im vergangenen Jahr haben einige seiner Gäste beim beliebten Arkadenfest des Vereins das verwendete Einwegplastik der Restbestände kritisch beäugt und nachgefragt, ob der Verein keine Alternativen verwenden wolle. „Wir haben uns schon vor ein paar Jahren gegen die Verwendung von Einwegkunststoff entschieden. Gedanken machen wir uns jetzt noch, über die Plastikeinsätze bei den Kaffeetassen, die wir auch künftig nicht mehr benutzen wollen“, betont Menrath.

Auch Reiner Thaller, Erster Vorsitzender des TSV Kleinsachsenheim, sieht der Verwirklichung der neuen EU-Richtlinie sehr gelassen entgegen. „Wir verwenden kein Einweggeschirr mehr. Es gibt Teller aus Pappe oder Pommesgabeln aus Holz. Alternativen auf dem Markt sind erhältlich, auch wenn ein wenig danach gesucht werden muss“, erklärt Thaller. Bei den Indoor-Veranstaltungen des Vereins werde ohnehin schon seit Jahren Geschirr aus Prozellan der Vorzug gegeben, unterstreicht der Kleinsachsenheimer.

Der Vorsitzende des Dachverbands „Sport- und Kulurgemeinschaft Sachsenheim“ (SKS), Heiner Bierbrodt, weiß, dass die neue EU-Richtlinie und das Verbot von Einwegplastik für viele Sachsenheimer Vereine ein Thema ist, das auf der nächsten SKS-Mitgliederversammlung intensiver besprochen werden soll.

Die Mitglieder des Musikvereins „Stadtkapelle Markgröningen“ versuchen bei ihrem alljährlichen Internationalen Musikfest ebenfalls schon den Gebrauch von Einwegkunststoff zu vermeiden. „Es gibt entweder ein Pfandsystem für das Geschirr aus Prozellan und Glas oder entsprechende Alternativen aus Holz. Viele Eltern haben jedoch nur wenig Verständnis dafür, dass keine Strohhalme aus Plastik mehr angeboten werden, da sie diese für ihre Kinder möchten“, macht der Erste Vorsitzende der Markgröninger Stadtkapelle, Alexander Mandel, deutlich. Er verweist darauf, dass es andere Möglichkeiten wie Einwegplastik-Produkte auf dem Markt gibt, diese jedoch bisweilen auch sehr viel mehr kosten. „Nicht jeder Verein kann sich das leisten“, so Mandel.

Vor Probleme stellt die neue EU-Richtlinie vor allem aber die Imbissbesitzer. Günther Götz vom Imbiss „Hirsch“ in Bietigheim-Bissingen beispielsweise verwendet noch Einwegplastik, gerade für die Speisen zum Mitnehmen. „Die Soße für die Currywurst oder Salate müssen haltbar sein. Das Geschirr darf dafür auch keinen Eigengeschmack haben. Wir müssen mit unseren Lieferanten jetzt genau besprechen, was wir in Zukunft machen werden. Allzu viel Plastik gibt es bei uns nicht mehr, denn der Umweltschutz ist uns wichtig“, erläutert Götz. Bei seinen Kunden sei die Vermeidung von Kunststoff bisher nicht das große Thema.

Bei Gerd Fechner vom Imbiss „Tondodimamma“ in Bietigheim-Bissingen dagegen bringen viele Gäste bereits ihre Schüsseln von zuhause mit, um unterschiedliche Speisen abholen zu können. „Aber ganz haben wir das Einwegplastik noch nicht verbannt. Ich muss mich mit den Lieferanten nach anderen Varianten zunächst umschauen“, so Fechner.

Auf passende Angebote wartet ebenso Ioannis Damianidis vom Grillhäusle „Laidis“ in der Stadt an Enz und Metter. „Wir werden den Bestand an Einwegkunsttoff aufbrauchen und anschließend umstellen. Schon jetzt umgehen wir Plastik so gut es geht, denn der Umweltschutz ist uns wichtig“, erklärt der Imbissbesitzer, der auch auf den Preis der alternativen Produkte zu Einwegplastik achtet.

Info Zu den ab 2021 verbotenen Produkten gehören auch Behälter und Becher aus aufgeschäumtem Polystryrol, Wattestäbchen und Luftballonstäbe.