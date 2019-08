Jetzt ist es amtlich: Schlechte Laune ist gut. Wenn Sie öfter einen schlechten Tag haben, ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie sich gut konzentrieren können und ein Organisationstalent sind. Außerdem fällt es Ihnen leichter als ihren gutgelaunten Mitmenschen, ihre Aufgaben sinnvoll zu gewichten. Das haben jetzt die kanadischen Psychologen Tara McAuley und Martyn S. Gabel herausgefunden. Der australische Psychologe Joseph Forgas geht sogar noch weiter: Er kommt zu dem Ergebnis, dass in jedem Miesepeter tendenziell ein kritischer Geist steckt, der nicht sofort alles glaubt, was er hört oder liest. Blender und Dampfplauderer haben bei Bruddlern also keine Chance. Warum? Skeptisches Hinterfragen kostet Kraft – ein Aufwand, den wir weitestgehend meiden, wenn wir gut drauf sind. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schlechten Tag.